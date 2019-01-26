Какими способами Запад влияет на политику в Молдове – ответ из Берлина

Политолог-международник Александр Рар рассказал корреспонденту Sputnik о том, как НПО, финансируемые из ЕС и США, могут опосредованно оказывать влияние на внутриполитические процессы в республике и формировать общественное мнение в соответствии с "заданными" целями.

"Как курочка по зернышку клюет", - так сегодня некоторые политологи характеризуют деятельность ряда безобидных, на первый взгляд, общественных, неправительственных организаций.

Истинное лицо НПО

Однако при этом эксперты призывают повнимательнее присмотреться к их деятельности, что называется, копнуть глубже. Только так можно увидеть истинную суть предпринимаемых некоторыми из НПО действий.

Тихой сапой, по уверению специалистов, многие из них проводят завуалированную, тонкую политическую нить, спрятанную под благородными стремлениями развития демократии, либо гражданских свобод, либо заботы о сирых и убогих.

Однако на пространстве стран СНГ ряд таких организаций обыватели едко прозвали грантоедами, работающими под диктовку из-за рубежа, прежде всего, с Запада.

Как подобные организации действуют на постсоветском пространстве, и есть ли среди них те, кто действует по принципу: "вода камень точит"?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Естественно, существует ряд организаций, цель которых – борьба за то, чтобы в Молдове сохранялась определенная власть – прозападная. Насколько мне известно, в вашей республике есть подобные мощные неправительственные организации с такими задачами", - заявил политолог

По его мнению, демонизировать такую деятельность не стоит.

"Однако следует их все же публично призвать к транспарентности, открытости и демократичности в их деятельности, собственно к тому, за что многие из таких НПО ратуют", - отметил Рар.

Надо ли прислушиваться к советам НПО?

По словам собеседника, следует настороженно относиться к ряду подобных неправительственных организаций, но не следует с ними воевать, поскольку, таким образом, это может привести к тому, что Молдова настроит всю Европу против себя.

"На Западе сегодня – тысячи подобных организаций. Суть деятельности политиков заключается в том, чтобы прислушиваться к советам таких НПО, но делать по-своему. Политика несомненно зависит от гражданского общества, но это не означает, что рекомендации, которые дают такие организации политикам, в том числе и в Молдове, следует воспринимать за чистую монету. Гражданское общество при демократии должно быть активным, но в рамках закона, в рамках интересов государства, а не зарубежной диктовки. Тогда все будет действительно по-европейски", - подчеркнул эксперт.

Рар отмечает, что не стоит сваливать все общественные организации с западным финансированием в один общий котел и, что называется, "отделять мух от котлет". Среди них много культурных, научных, исторических организаций, тех, кто занимается студенческим обменом на общеевропейском пространстве.

А как же после выборов в парламент?

По словам политолога-международника, Молдова должна быть готова к тому, что после парламентских выборов, когда вектор внешней политики Молдовы может быть немного скорректирован в сторону России, президенту страны и тем, кто в большинстве своем проголосует за такие перемены, необходимо быть готовыми к тому, что агенты влияния западных структур скрыто будут пытаться изменить ситуацию в республике.

"Народу вашей страны надо быть готовым к тому, что так просто определенные силы не сдадутся. Естественно, могут быть предприняты продолжительные действия, попытки изменить ситуацию после выборов вспять. Не обязательно, что так произойдет, но все может быть. Однако, я думаю, что уроки из "оранжевых революций", в разное время происходивших на пространстве СНГ, все хорошо усвоили", - подчеркнул Рар.

В качестве средства подстраховки, политолог рекомендует привлечь к мониторингу электорального процесса в Молдове максимальное число авторитетных международных наблюдателей, позиция которых по признанию результатов выборов придаст волеизъявлению граждан страны некую незыблемость, а факт неоспоримости победы определенных политических сил станет железобетонным.

Андрей Петрик