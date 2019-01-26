Игорь Додон сыграл блиц со знаменитым шахматистом Анатолием Карповым на доске от Путина

Молдову с кратким визитом посетил 12-кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Знаменитый шахматист побывал в гостях у президента Игоря Додона. Глава государства и его старшие сыновья Влад и Богдан сыграли с Анатолием Карповым несколько партий в блиц

- Уютный вечер в кругу семьи и с дорогим другом, легендарным российским шахматистом, 12-кратным чемпионом мира, депутатом Госдумы РФ Анатолием Евгеньевичем Карповым. Для меня и старших сыновей, Влада и Богдана, было настоящим вызовом сыграть с Карповым пару блиц-партий на доске, которую два года назад мне подарил Президент России Владимир Владимирович Путин, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook

Сегодня, 26 января, Игорь Додон и Анатолий Карпов посетят кишиневскую Шахматную школу. Затем глава государства и знаменитый шахматист отправятся в Бельцы на открытие Чемпионата Молдовы среди команд кадетов.