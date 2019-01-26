Экс-глава Академии наук Георгий Дука с супругой пойдут под суд

Экс-председатель Академии наук Георгий Дука и его супруга стали фигурантами уголовного дела, связанного со злоупотреблением властью и превышению служебных полномочий.

В то время как сам Дука возглавлял Академию наук, его супруга работала ректором вуза при академии мужа. Супругам инкриминируют нанесение ущерба государственному бюджету в размере 1 миллиона леев.

- Основаниями для возбуждения уголовного расследования послужило обращение одного из сотрудников Академии наук, а также результаты тематической финансовой проверки. Таким образом, согласно материалам дела, обвиняемые супруги, занимая руководящие должности в Академии наук и, соответственно, университета при ней, имея в обязанностях управление финансами и бухгалтерский учет, допустили множество нарушений, которые нанесли ущерб государственному бюджету на сумму 929.536,67 леев, - сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

Супруги действовали как типичные коррупционеры. Дука выписывал себе и жене высокие бонусы и командировочные о время частых поездок за границу. Следствие наложило секвестр на дом супругов Дука. Экс-главе Академии наук и его жене грозит до трех лет лишения свободы. Пока им запретили покидать страну до решения суда, сообщает zdg.md.

В ноябре 2018 года Георгий Дука подал в отставку, мотивируя этот шаг ухудшением здоровья.По словам самого академика, сложившаяся ситуация с разбирательствами по делам о коррупции и расхищении государственных денег подрывает его общее физическое состояние. Академик Борис Филип рассказал, что семья владеет несколькими квартирами и домами в Кишиневе и Трушенах, а также недвижимостью в Бухаресте, Италии и Испании.