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Молдова намерена открыть посольство в Аргентине
26.01.2019

О намерении расширить сотрудничество с Аргентиной и открыть посольство Молдовы в Буэнос-Айресе заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски.

В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Ульяновски встретился с секретарем по международным экономическим отношениям Аргентины Орасио Рейзер Траверс (Horacio Reyser Travers). Стороны обсудили возможности углубления торгово-экономических отношений двух стран, а также инициирование процедуры открытия посольства Молдовы в Буэнос-Айресе.

Глава молдавской дипломатии оценил нынешний уровень сотрудничества между Молдовой и Аргентиной, указав на потенциал для развития двусторонних отношений в сельском хозяйстве и винодельческом секторе. Стороны подчеркнули основные цели двустороннего молдо-аргентинского диалога на 2019 год, отметили хорошее сотрудничество в рамках специализированных учреждений Организации Объединенных Наций.

В итоге собеседники пришли к выводу, что открытие дипломатического представительства Молдовы в Буэнос-Айресе будет способствовать углублению и расширению двусторонних отношений.

Министр Тудор Ульяновский сообщил аргентинскому чиновнику, что вскоре уполномоченный представитель МИДЕИ будет направлен в столицу Аргентины для начала процедур создания посольства Республики Молдова, сообщает interlic.md.


 
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