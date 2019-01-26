Анжела Гонца, бывшая жена экс-премьера Молдовы Владимира Филата рассказала подробности своей личной жизни

Телеведущая призналась, что только дочь помогла ей пережить самые сложные моменты. В откровенном интервью телеканалу TV8 телеведущая и бывшая супруга экс-премьера Молдовы Владимира Филата Анжела Гонца рассказала, как воспитывает дочь, с какими трудностями сталкивается и чего больше всего боится.

«Женитьба, рождение ребенка, смена работы, развод, а потом ко всему я узнала, что близкий мне человек болен раком. Все это произошло за слишком короткий промежуток времени. И все эти счастливые и не очень события буквально происходили одновременно. У меня даже не было времени прийти в себя. Было тяжело, но меня спасала моя дочь. Я смогла это все пройти только благодаря Екатерине. Она росла и становилась для меня настоящей подругой. Мы с ней постоянно смеемся», - призналась Анжела Гонца.

Несмотря на все, что ей довелось пережить Анжела Гонца верит, что все в итоге закончится хэппи эндом.

«У меня вся жизнь как будто поделена на сюжеты. И я очень надеюсь, что в конце концов все закончится как в сериале, что будет хэппи энд. И я буду счастлива», - рассказала экс-супруга Влада Филата.

Также Анжела Гонца подчеркнула, что подробности своей личной жизни расскажет Екатерине сама.

«Для себя я решила, что лучше я сама дочке расскажу все о семье и о своей личной жизни, чем она сама прочтет все, что написано в интернете или увидет по телевизору. Даже в таком возрасте она следит за всем, что происходит на экране. Как-то раньше, я тоже участвовала в одной телепередаче, с Екатериной осталась ее бабушка. Первый вопрос от дочки, как только я пришла домой был: «Ты говорила обо мне?». Потому что, краем глаза она следила за тем, что происходит по телевизору. Я тогда спросила, ее: «ты не разрешаешь мне говорить о тебе? Но она разрешила» - рассказала Анжела Гонца.

«Я даже сейчас пристально слежу за тем, какие снимки я выкладываю в Инстаграмю. Я понимаю и боюсь, что рано или поздно мне придется Екатерине объяснить некоторые моменты из моей личной жизни», - добавила телеведущая.

Последний вопрос, который был адресован Анжеле Гонце, касался опять же ее дочери Екатерины. Телеведущую спросили, чтобы она ответила Екатерине, если бы дочка спросила, как она появилась на свет.

«Екатерине, только 4 года, но она уже задала мне этот вопрос. Что я сделала. У нас была беременная кошка, и мы вместе с Екатериной приняли у кошки роды. Екатерина увидела весь процесс. После чего я ей объяснила, что точно также дети рождаются и у людей. Больше к этому вопросу мы пока не возвращались»

Анжела Гонца отметила, что в отличие от других родителей не привыкла врать своему ребенку.

ЛИДИЯ ТКАЧ