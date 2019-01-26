Кто представит Молдову на «Евровидении-2019»

Сергей Орлов рассказал «Комсомолке» о том, у кого из артистов есть шанс стать победителем финального отборочного тура.

Уже совсем скоро, 2 февраля, состоится финальный отбор участника от Молдовы на конкурсе «Евровидение-2019». Заявок было подано ничтожно мало, если сравнивать с прошлыми годами. В финале – 26 номеров (песен), которые и представят артисты жюри. Кто станет победителем отбора, то есть представит Молдову на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, в Израиле?

Сергей Орлов

О шансах на успех «Комсомолке» рассказал известный молдавский продюсер Сергей Орлов:

- У нас, по-моему, впервые за последние годы так мало заявок на участие в «Евровидении». Всего 26 произведений. Еще и впервые так мало известных артистов участвуют в отборе. Есть очень интересные имена. Например, легенда молдавской музыки Юрий Садовник. Он представил песню «Робин Гуд» со своей группой «Легенда». Это очень трогательно, когда действительно легендарные артисты стремятся представлять нашу страну на таком европейском конкурсе. Есть, конечно, среди артистов незнакомые имена. Но есть и уже известные исполнители: Вера Цуркану, которая на отборе прошлого года заняла второе место после DoReDos, Максим Завидия, Lume, Анна Одобеску, которая была на «Славянском базаре». Есть интересные молодые артисты - Coral Reef, например.

Есть и неожиданности – кто-то не участвует. В этом году нет Дойницы Герман, она давно уже заслужила право поехать на «Евровидение».

Lume

Сложно сказать, какая песня больше всего подходит... Зависит от того, кто будет в жюри. Здесь музыка разных стилей. Lume сделала песню, которая с элементами молдавского фольклора, с намеком на Верку Сердючку, с прикольным отсылом к фильму «Укрощение строптивого» - как мы делаем вино... Есть песни – и это сразу видно – написанные западными авторами.

Юрий Садовник

Мне нравится песня Веры Цуркану. Наверное, неплохо будет сочетаться с хорошим шоу песня Макса Завидия. К нам на отбор приехала певица, которая была у нас на фестивале «Лица друзей», участвовала в концертах, - она работает с Тото Кутуньо. Она много лет живет в Италии, у нее хорошее музыкальное образование. Причем она не на подпевках у Кутуньо работает, а дуэтом с ним поет. У нее песня в рамках стандартной итальянской поп-музыки, насколько это будет интересно нашему зрителю, представить сложно. Но очень многое будет зависеть от того, какое будет шоу, как это все будет представлено. «Евровидение» - это не только конкурс песни, это и шоу.

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