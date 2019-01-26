Налетай, подешевело! В Молдове снизится стоимость полисов ОСАГО и «Зеленая карта»

Снижение стоимости полисов ОСАГО и «Зеленая карта» предусматривают изменения в Постановление НКФР о страховых премиях обязательной автогражданской ответственности, опубликованные в пятницу в Monitorul Oficial.

Согласно изменениям, с 1 февраля 2019 г. базовая страховая премия для внутреннего обязательного страхования автогражданской ответственности будет снижена на 15% - с 766 до 651 лея, сообщает InfoMarket.

Размер базовой премии по внешнему обязательному страхованию автогражданской ответственности («Зеленая карта») для Зоны 1 (Украина и Беларусь) снизится с 38 до 33 евро (-13,1%), для Зоны 2 (Украина, Беларусь и РФ) – с 261 до 224 евро (-14,1%), для Зоны 3 (все страны Международной системы «Зеленая карта») - с 586 до 498 евро (-15%).

Кроме того, изменен термин «корректирующий коэффициент – коэффициент, определяющий степень риска в зависимости от определенного фактора и применение которого при расчете страховой премии является обязательным». Также представлены корректирующие коэффициенты базовой страховой премии по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности: учитываются такие факторы как тип транспортного средства, территория его эксплуатации, возраст и саж вождения водителя, срок страхования и пр.

Согласно положению, скорректированы показатели доли нагрузки в базовой страховой премии при внутреннем и внешнем обязательном страховании автогражданской ответственности.

По данным НКФР, за 9 мес. 2018 г. объем премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) составил 276,8 млн. леев (+2% по сравнению с январем-сентябрем 2017 г.), а по страхованию «Зеленая карта» - 258,4 млн. леев (+10,4%). В этот же период возмещения по ОСАГО составили 135,07 млн. леев (+14,5%), а по «Зеленой карте» - 51,58 млн. леев (+4,9%). На долю ОСАГО и «Зеленой карты» пришлось около половины премий, собранных страховыми компаниями за 9 мес. 2018 г. и около 45% от общего объема выплаченных возмещений.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ