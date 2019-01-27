Александр Пынзарь: мы приложим все усилия, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности в своих населенных пунктах

В интервью порталу трибуна глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Александр Пынзарь рассказал о вызовах для ведомства в 2018 году, о том, насколько продвинулась в прошлом году реформа полиции, и каковы были неудачи ГИП в 2018 году и др.

Т: Каковы были основные вызовы для ГИП в 2018 году?

А. П.: Основными вызовами для ГИП в 2018 году стали проблемы, с которыми сталкиваются все страны ЕС, а не только наша страна. Несмотря на то, что мы добились больших успехов в предотвращении и борьбе с домашним насилием, к сожалению, это явление мы все еще не искоренили. Также мы поддерживаем любую инициативу партнерства, способствующего повышению уровня безопасности в сообществе и предотвращению насилия в семье. После того, как нам удалось ввести незамедлительное ограничительное предписание, в этом году мы утвердили концепцию первичной психологической помощи для жертв домашнего насилия. 41 психологический кабинет в инспекторатах полиции по стране готов оказать психологическую помощь жертвам домашнего насилия.

Еще одной проблемой являются новые синтетические наркотики, которые появились в стране. В последние годы употребление таких наркотиков значительно увеличилось, а статистические данные настораживают. Число молодежи, причастной к преступлениям, связанным с наркотиками, также растет. Именно по этой причине, к концу этого года, мы запустили национальную кампанию по борьбе с наркотиками «Выбери жизнь!», которая призвана повысить осведомленность молодых людей и всего общества о потреблении наркотиков нового типа.

Еще одним вызовом являются серьезные дорожно-транспортные происшествия, в которых погибают люди. Небрежность водителей, невнимательность и несоблюдение ПДД вынуждают нас предпринимать все более жесткие меры.

Т: Каковы, на Ваш взгляд, три важнейших достижения ГИП в 2018 году?

А. П.: Несмотря на то, что нам еще многое предстоит сделать, нашими достижениями стали: снижение уровня преступности почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в муниципии Кишинэу, а это свидетельствует о снижении уровня преступности, аналогичном показателю по стране (на 10%). Уровень особо тяжких преступлений также снизился на 6% по сравнению с прошлым годом. Нам удалось достигнуть высокого уровня профессионализма сотрудников, 65% из них прошли курсы повышения квалификации в различных областях. Теперь в наших структурах служат все больше женщин, их теперь более чем 18%, по сравнению с почти 15% в 2016 году. Третьим, но не последним важным шагом, было утверждение правительством Концепции деятельности коммунитарной полиции, целью которой было сближение с гражданами.

T: Насколько продвинулась в 2018 году реформа полиции?

А. П.:Не только в этом году, но и в последние 3 года, Стратегия развития полиции была нашим приоритетом. Мы ориентировались на создание современной, профессиональной, хорошо оснащенной и ответственной полиции. Благодаря поддержке наших стратегических партнеров, как например Посольство США в Молдове, ПРООН Молдова, Посольств Швеции и Германии, нам удалось открыть еще один новый, современный, удобный для граждан и сотрудников участок полиции. Речь идет об участке № 1 в Сынджерей. Такой же участок есть и в столичном секторе Буюкань. При поддержке Посольства Германии, в Резине нам удалось открыть второй Безопасный детский городок. Первый был открыт в Унгень 2 года назад. Также нами создана еще одна платформа взаимодействия с гражданами – Карта угроз, с помощью которой граждане могут сообщать о нарушениях в своем сообществе. Участие граждан в деятельности по предупреждению преступлений и обеспечению общественного порядка – приоритет полиции, предусмотренный Стратегией развития полиции на 2016-2020 гг. Более того, нам удалось получить аккредитацию Центра научно-судебной медицины и экспертизы. Сегодня полиция пользуется услугами, которые аккредитованы, и соответствуют всем международным требованиям и стандартам. Так у нас есть все возможности для повышения раскрываемости преступлений и повышения уровня доверия граждан к полиции. Международная аккредитация так же позволяет нам еще более тесно сотрудничать с иностранными коллегами. В связи с этим хотелось бы еще отметить предоставление полиции (благодаря поддержке ЕС) 72 новых автомобилей; разработку Стандартных оперативных процедур по задержанию, сопровождению и временному содержанию под стражей в полиции; приобретение 10 новых грузовых автомобилей для перевозки заключенных и др.

T: Насколько важно для Вас восприятие ведомства рядовым гражданином?

А. П.: Главная забота полиции – решение проблем граждан. На местном уровне они решаются участковым полицейским. Сегодня можно сказать, что участковые полицейские максимально взаимодействуют с гражданами. Их общение с людьми происходит ежедневно различными способами: посредством прямого контакта или посредством обращения в местные органы полиции. Как я уже говорил, у нас есть отремонтированные и доступные для всех полицейские участки, где граждан выслушивают и обеспечивают необходимую помощь.

Мы не придумали ничего нового, но изменили подход полиции к проблемам сообщества. Посредством кампаний, которые мы проводим по всей стране, мы демонстрируем гражданам, что мы всегда вместе с людьми, детьми, молодежью. Мы хотим предотвратить неприятные ситуации, обучать и информировать граждан о всех мерах безопасности, и сообща развивать более безопасное сообщество.

T: Каковы неудачи ГИП в 2018 году?

A. П.: Этот вопрос, если позволите, я задам Вам: Что мы сделали не так? Все наши неудачи в минувшем году мы исправим в наступающем году, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности и пользовался незамедлительными и профессиональными услугами полиции.

T: На что Вам следует обращать больше внимания в будущем?

А. П.: Больше внимания мы обратим на оснащение и обеспечение полицейских. Современная, эффективная и всегда готовая к защите людей полиция может работать только тогда, когда ее сотрудники должным образом обеспечены всем необходимым.

T: Каковы Ваши приоритеты на ближайшее будущее?

А. П.: В ближайшее время мы запустим кампанию по предотвращению коррупции в полиции. В этом году была создана специальная структура – Отдел по борьбе с коррупцией в ГИП. Этот отдел создан именно для борьбы с коррупцией среди сотрудников. Отмечу, что это касается и граждан, которые предлагают взятки. Также, мы стремимся максимально снизить число дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают люди.

T: Каким Вы видите развитие Национальной полиции в 2019 году?

А. П.: Мы не можем говорить о развитии полиции без полной комплектации численности состава, без непрерывного его обучения и развития. Вот почему мы стремимся, чтобы в следующем году 80% мероприятий были посвящены обучению сотрудников. Мы приложим все усилия, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности в своих населенных пунктах, соблюдались их права, и чтобы они пользовались качественными услугами полиции и государства. Хочу заверить вас, что полиция приложит максимум усилий, чтобы уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, обеспечивая тем самым безопасность каждому гражданину, находящемуся на национальных трассах, будь то водитель или пешеход. Безопасность дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий являются главными задачами полиции в новом году. Кроме того, внедрение Стратегии развития полиции будет оставаться приоритетом для нас. Мы уже определили более 80 конкретных мер, которые продолжат процесс развития, повышения эффективности и модернизации полиции.

Кристина Пендя