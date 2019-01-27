Ограбление века - монета стоимостью в миллион долларов похищена

"Большой кленовый лист" — не самая дорогая монета, в 2011 году старейший из австралийских монетных дворов Perth Mint отчеканил золотую монету номиналом миллион долларов "Красный кенгуру", которая стоит 41 миллион долларов.

В Берлинском земельном суде начался процесс по делу о краже золотой монеты номиналом один миллион долларов. Грабители похитили стокилограммовый экспонат из Монетного кабинета берлинского Музея Боде в марте 2017 года. Сколько стоит эта монета на самом деле, и кто решился на столь дерзкое преступление — в материале РИА Новости.

Против лома нет приема

"Большой кленовый лист" (Big Maple Leaf) — инвестиционная монета весом 100 килограммов, диаметром более 50 сантиметров и толщиной почти четыре сантиметра. На аверсе красуется портрет королевы Великобритании Елизаветы II, на реверсе — кленовый лист.

Шесть таких монет в 2007 году отчеканил Канадский королевский монетный двор. По данным агентства Reuters, одну передали Елизавете II, еще четыре приобрели анонимные частные инвесторы, а последняя досталась инвестиционной группе AvW из Австрии.

Позже, когда AvW обанкротилась, ее "Большой кленовый лист" на аукционе купила испанская компания Oro Direct, торгующая драгоценными металлами. Какая из шести монет попала в коллекцию Музея Боде, доподлинно не известно, но в ночь на 27 марта 2017 года ее украли.

В Берлине украли золотую монету весом 100 кг

Дерзкое преступление вызвало широкий резонанс в Германии и всей Европе. Специальный корреспондент по культуре Deutsche Welle Геро Шлисс не без ехидства напомнил читателям, что неподалеку от Музея Боде проживает Ангела Меркель и, если бы воры решили похитить ее, Германия имела все шансы остаться без канцлера.

В соцсетях наперебой обсуждали, как похитителям удалось проникнуть в музей, не потревожив систему сигнализации, извлечь монету из-под колпака, сделанного из пуленепробиваемого стекла, и унести ее, несмотря на стокилограммовый вес.

Спустя пару дней картина прояснилась. "Большой кленовый лист" украли примерно в три часа ночи. Воспользовавшись тем, что в это время по прилегающей к стенам музея ветке городской электрички поезда не ходят, воры поставили на путях лестницу и забрались в него через окно.

Полиция установила, что преступники обычным топором разбили защитный стеклянный колпак, выкатили монету на улицу, погрузили в тележку и перевезли через реку по железнодорожным путям. Причем экспонат несколько раз роняли. Топор и тележку, найденные полицией, преступники купили накануне в строительном магазине.

Вор должен сидеть в тюрьме

Похитителей зафиксировали камеры наружного наблюдения. В июле полиция совместно с бойцами спецназа провела рейды в районе Нойкельн, задержав подозреваемых. Ими оказались члены криминальной группировки "Реммо", ответственной за многочисленные насильственные преступления, грабежи и наркоторговлю, — братья Валид, Тофик и Висам Р., а также их кузен Виссам (фамилии полиция не раскрывает). Их родители приехали в Германию из Ливана.

Виссам работал в музее охранником и хорошо знал, как устроена система внутренней безопасности. Правда, до сих пор непонятно, почему защитный колпак из пуленепробиваемого стекла не устоял перед обычным топором.

Неизвестна и судьба "Большого кленового листа" — монету так и не нашли. Видимо, ее сразу переплавили и продали золото на черном рынке. На этом преступники могли заработать гораздо больше номинала в миллион долларов.

В год выпуска монеты золото котировалось в среднем на уровне 695 долларов за унцию. То есть 3215 унций драгметалла "Большого кленового листа" стоили порядка 2,2 миллиона долларов. Через десять лет золото подорожало почти в два раза — до 1262 долларов. Соответственно, "на вес" за монету можно было выручить более четырех миллионов долларов.

Металлический счет

"Большой кленовый лист" — не самая дорогая монета. В 2011 году старейший из австралийских монетных дворов Perth Mint отчеканил золотую монету номиналом миллион долларов "Красный кенгуру", которая весит 1012 килограммов, или 32 536 тройских унций. Сейчас это эквивалентно 41 миллиону долларов.

Отчеканенные в октябре 2004-го Венским монетным двором к юбилею Венской филармонии пятнадцать монет "Большой Фил" номиналом 100 тысяч евро весят 31 килограмм каждая.

В 2000-м в Китае тиражом 29 штук выпущена десятикилограммовая монета из чистого золота, посвященная летним Олимпийским играм в Пекине (номинал — 100 тысяч юаней). Известно, что одну из них в том же году продали в России за 30 миллионов рублей.

В 2010-м российский Центробанк к своему 150-летию заказал 50 памятных золотых монет по пять килограммов. При номинале 50 000 рублей стоимость металла, из которого они сделаны, превышает восемь миллионов.