В Кишиневе накануне Дня памяти жертв Холокоста представили короткометражный фильм

Короткометражный фильм "Холокост в Молдове" представили накануне Международного дня памяти жертв Холокоста. Кинокартина напоминает о трагических событиях 40-х годов прошлого столетия. Почтили память евреев, уничтоженных в немецких концлагерях, в еврейском культурном центе столицы.

30-минутный фильм сняли при содействии израильских и американских властей. Его покажут во всех школах страны. Многие зрители смотрели киноленту со слезами на глазах.

Почтил память жертв холокоста и госсекретарь министерства культуры Андрей Кистол.

"Мы организуем мероприятия и у памятников, связанных с историей евреев и с Холокостом. Распечатаем плакаты с информацией о тех трагических местах и событиях", - сказал госсекретарь МОКИ Андрей Кистол.

Программу памяти жертв Холокоста парламент и правительство совместно с еврейской общиной Молдовы организуют 29 января.