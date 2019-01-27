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Общество
Экс-президенту Молдовы Петру Лучинскому исполняется 79 лет
27.01.2019

Экс-президенту Республики Молдова Петр Лучинскому исполнилось 79 лет.

Петр Лучинский исполнял обязанности президента страны с 1 декабря 1996 года по 4 апреля 2001. 

Лучинский продолжил осуществлять реформы, начатые первым президентом Мирчей Снегуром. Продолжил процесс приватизации государственной собственности. В сфере внешней политики был взят курс на интеграцию Республики Молдова в Европейский Союз и дистанцирования от стран-участниц СНГ.

В июле 2000 года Молдова преобразовалась в парламентскую республику, в которой глава государства избирается законодательным органом, а правительство пользуется широкими полномочиями. На парламентских выборах 25 февраля 2001 года победила Партия коммунистов. Лучинский не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в парламенте. Он заявил, что не согласен с выборами президента парламентом и считает парламентский режим не соответствующим сложившейся в Республике Молдова ситуации.

Петр Лучинский является членом Академии общественных наук Российской Федерации, а именно - доктором философии. 

В настоящее время является президентом Фонда стратегических исследований и развития международных отношений «Lucinschi».

Редакция «Блокнота Молдовы» поздравляет экс-президента Молдовы с днем рождения, желает ему счастья, здоровья, долгих лет жизни и процветания.


 
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