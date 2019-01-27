Календарь: 27 января родился режиссер Михаил Калик (см. Кино Фильм - До свидания, мальчики 1964)

Известный кинорежиссер и сценарист Михаил (Моисей) Наумович Калик появился на свет 27 января (по другим данным 29 января) 1927 года в Архангельске в семье актера еврейского театра.

Его семья находилась там в ссылке, что не помешало отцу Михаила Калика принять участие в создании архангельского Театра рабочей молодежи.

Уже через год после его рождения семья Михаила Калика смогла переехать в Москву. В 1943 году Михаил Калик заявил, что принял решение посвятить свою жизнь творчеству. Сначала он учился на факультете театроведения в Институте театрального искусства (ГИТИС), но в 1949 году Михаил Калик перешел во Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) в мастерскую Григория Александрова.

В 1951 году Михаил Калик был арестован по обвинению в «еврейском буржуазном национализме», «сионизме» и «террористических намерениях» и осужден на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Во время пребывания в заключении он сменил несколько тюрем и лагерей, включая такие печально известные, как Лефортово и Озерлаг. Опыт этого периода жизни отразился в будущем фильме Михаила Калика «И возвращается ветер» 1991 года. К счастью, уже в 1954 году Михаил Калик был освобожден и полностью реабилитирован и смог продолжить учебу на третьем курсе института. В 1958 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича).

В этом же 1958 году, когда Михаил Калик еще учился во ВГИКе, на студии «Молдова-филм» им в качестве режиссера был снят его первый фильм (в соавторстве с Борисом Рыцаревым и Ольгой Улицкой) «Атаман Кодр». Так началась деятельность талантливого режиссера в молдавском кино.

Михаил Калик получил всесоюзную известность как автор авангардного, по тем временам, и символического фильма "Человек идёт за солнцем" ( в 1961 году). Эта картина стала символом хрущевской оттепели в СССР, а для молдавского зрителя она памятна и тем, что в ней я ярких красках можно увидеть Кишинев начала 60-х годов ХХ века.

В число наиболее известных фильмов режиссера Михаила Калика входят также «Колыбельная» (награжден почетным дипломом международного кинофестиваля в Локарно) и «Любить...», но самой его выдающейся киноработой считается экранизация повести Бориса Балтера "До свидания, мальчики" (1964 год).

В 1971 году Михаил Калик репатриировался в Израиль, где продолжил свою работу как кинематографист. Он ушел из жизни в Иерусалиме 31 мая 2017 года в возрасте 90 лет.

До свидания, мальчики 1964