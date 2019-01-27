Заключенные в молдавских тюрьмах пытаются закончить жизнь самоубийством

В 2018 году в молдавских тюрьмах произошло 6 случаев суицида и 15 попыток самоубийства.

Согласно отчету Департамента пенитенциарных учреждений, в прошлом году было зарегистрировано около 600 случаев самостоятельного нанесения увечий и 6 случаев суицида.

Отмечается, что уровень случаев причинения себе вреда уменьшился на 17%, однако число самоубийств удвоилось, по сравнению с 2017 годом. Кроме того, было зарегистрировано еще 15 попыток самоубийства, что на 13% больше, чем в 2017 году.

За прошедший год Национальной пенитенциарной администрации было написано 3 400 петиций, из которых 80% принадлежат заключенных, а остальные - родственникам и адвокатам.

Больше всего петиций написано из Пенитенциария №13.

Отмечается, что более чем в тысяче случаев у заключенных возникли проблемы в условиях тюремного заключения, еще около 800 оказались ходатайствами, которые касаются обеспечения материальных и жилищных условий в тюрьмах.

Кроме того, было зарегистрировано 780 случаев голодовки. Чаще всего такое происходило в тюрьме №17 в Резине, №11 в Бельцах и №13 в Кишиневе.

Как сообщает Национальная пенитенциарная администрация, тот факт, что большинство случаев было зарегистрировано в этих учреждениях, объясняется статусом изолятора, и, соответственно, условиями и режимом содержания под стражей.Кроме того, было зарегистрировано 780 случаев голодовки. Чаще всего такое происходило в тюрьме №17 в Резине, №11 в Бельцах и №13 в Кишиневе.

Как сообщает Национальная пенитенциарная администрация, тот факт, что большинство случаев было зарегистрировано в этих учреждениях, объясняется статусом изолятора, и, соответственно, условиями и режимом содержания под стражей.

Анализ Центра правовых ресурсов в Молдове, касающийся деятельности Европейского суда по правам человека за 2018 год, показывает, что наиболее частыми видами нарушений, обнаруживаемых в делах Молдовы, являются неисполнение судебных решений (старые решения), жестокое обращение, неадекватное расследование случаев жестокого обращения и смерти, содержание под стражей в плохих условиях, произвольное задержание.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в пенитенциарной системе находилось 6990 человек, что меньше, чем в 2017 году. Около 70 из них - несовершеннолетние. Государственными служащими являются 80 из заключенных, а еще 121 получили пожизненное заключение.

Большинству заключенных от 30 до 40 лет (36% из общего числа заключенных), за ними следуют люди в возрасте от 21 до 30 лет (28%).