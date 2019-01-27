В Кишинев прилетели скворцы: Молдову ждет ранняя теплая весна или лютые морозы?

Пока синоптики путаются в своих показаниях по поводу погоды на ближайшие дни, жители столицы стали свидетелями странного явления.

В последние дни молдавские СМИ соревнуются в том, кто круче напугает своих читателей. Так, например, уходя в полупьяный (последний праздничный из всех новогодних) уикенд, некоторые из них пообещали в выходные резкое падение температуры. Ну, уже смело можно сказать, что апокалипсиса не было, а в выходные и вовсе обещают, что осадков не будет, температура воздуха от ноля до 2 градусов мороза. Однако жители столицы заметили нечто странное.

Так, наш собственный корреспондент в Гагаузии Богдан Скоклев прислал фотографию из Чадыр-Лунги – дерево, облепленное... скворцами (см. фото – прим. автора). Но и в Кишиневе эти милые птахи в последние дни тоже были замечены.

И сразу же появилась надежда, что это уже - вестники весны, что самые страшные холода позади, но – не все так просто.

Да, появление скворцов ранней весной в Молдове означает, скорее всего, скорое существенное потепление. А вот нынешний визит, скорее всего, ничего хорошего не предвещает.

По мнению орнитологов, вероятно, скворцы на улицах Кишинева из тех, которые не улетели на зимовку в надежде на теплую молдавскую зиму. Именно по этой причине их миграция в города (поближе к людям и помойкам) в январе означает только одно – грядут морозы…

Хотя, скворцы – они как синоптики, могут ведь и ошибаться?

РОМАН ВЛАДИМИРОВ