Официально: В Румынии будут отнимать права или штрафовать на 600 евро за любимое занятие молдаван за рулем!

Отныне наличие любой техники – особенно смартфонов или планшетов - в автомобиле может служить основанием для наказания.

На публичное обсуждение в МВД Румынии направлен законопроект, который предусматривает штрафы до трёх тысяч румынских леев (более 12 тысяч молдавских леев) или изъятие водительского удостоверения на определённый срок у водителей, использующих мобильные телефоны, планшеты или другие устройства, находясь за рулём автомобиля.

Отныне, любая техника, находящаяся в машине, должна быть заблокированной и не препятствовать вождению. Использование вашего мобильного телефона или любого другого мобильного устройства в сочетании с нарушением некоторых правил дорожного движения приведет к приостановке осуществления права на управление автомобилем на срок до 30 дней.

В настоящее время нарушая данный закон, предусматривается штраф до 500 румынских леев (чуть более 100 евро). Если поправки будут приняты, наказание будет увеличено в 6 раз.

БОГДАН СКОКЛЕВ