В Молдове машинисты поездов из-за толстого слоя льда на лобовухе ведут поезда вслепую, а вокзал Кишинева превратился в ледяной морг

«Молдавский дизель» может составить достойную конкуренцию «русской рулетке» и «американским горкам»

Как-то так случилось, что давненько не бывал на нашем железнодорожном вокзале. Все в аэропорт, да в аэропорт. А тут вдруг оказался. Скажу вам: даже для меня это серьезное мировоззренческое испытание.

С мороза, с гололеда, из-под мокрого снега с обоснованной надеждой на укрытие и чашку горячего кофе входишь в некогда знакомое здание.

И сразу понимаешь, это оно - инферно, загробный мир, ледяной саркофаг. Полумрак. Освещение полностью соответствует всем стандартам светомаскировки в вечернее время. Дежавю или тщательно воспроизведенные декорации забытых 90-х. Наборное табло из переворачивающихся черно-белых дощечек - рождает смутные ностальгические чувства. Я помню его с детства. Только вот холодно не по-детски! На всякий случай проверяю батареи отопления. Никаких чудес!

Полсотни людей - преимущественно пожилых - жмутся от адского холода на ледяных скамейках. Остальные, самые продвинутые, согреваются энергичной ходьбой вдоль перрона или где-то там за углом, где есть маленькая бодыга, в которой наливают.

Понятно, выхожу прочь на перрон. Да, тут, конечно, повеселее будет. Подходит поезд Бендеры-Кишинев. Модный такой, обтекаемый. Вот только лобовое стекло покрыто толстым слоем льда. Понимаешь, что машинисты ведут состав вслепую.

-Какой подогрев лобового стекла? Шутите? - специальные люди объясняют, что давно сгорел какой-то мотор, приводивший в движение такие большие стеклоочистительные дворники. Теперь вот приходится на каждой остановке веником смахивать налипший снег и соскребывать лед.

А потом подошел поезд, который я встречал. Прибыл он из Москвы. И как-то в один миг обесценились все мои воспоминания о страшных временах, когда приходилось мотаться в поездах из Питера в Кишинев и обратно, хитрить на таможнях, "искать кипяточек" на перроне в каком-нибудь Мозыре. По крайне мере, тогда, в первой половине 90-х, эти вагоны были лет на 25 моложе.

Могу сказать точно: среди моих многочисленных знакомых нет ни одного человека, кто бы заслужил поездки в этой помойной утробе, презирающей всякую отнонесенность к человеческому виду.

Хотя... Вот честно, желаю одного - чтобы вся эта правящая сволота со всем своим плебейским оппозиционным окружением до ни скончания века ездила в таких вагонах, в таких поездах, коротала время в здании железнодорожного вокзала и убивала печень в прилегающих бодыгах.

МАРК ТКАЧУК