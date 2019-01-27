Правление экс-президента Молдовы Петра Лучинского: Спасибо, что не сдохли!

Пять малоизвестных фактов, о которых не знает нынешняя молодежь, из жизни сегодняшнего именинника - второго президента страны.

1. Сослал Друцэ в Москву и расформировал группу «Норок»

Во времена почти полновластного правления Советской Молдавией Иваном Бодюлом секретарем ЦК КПМ был как раз Петр Лучинский. Злые языки утверждают, что именно с его легкой руки (под чутким руководством Ивана Ивановича, естественно), из республики вынуждены были уехать писатель Ион Друцэ и кинорежиссер Эмиль Лотяну. Говорят, что приложил он руку и к расформированию суперпопулярной (их песни пел весь Светский Союз) тогда группы «Норок» под управлением Михая Долгана. В общем, в Москву в Политбюро он ЦК КПСС он приехал «проверенным, нашим товарищем».

2. Он был почти Мессия

В это сегодня уже почти не верится, но победа Петра Кирилловича на президентских выборах 1996 года воспринималась как нечто экстраординарное. Во-первых, был «завален» Мирача Снегур, который даже спустя столько лет не отмылся от имиджа разжигателя конфликта на Днестре в начале 90-х. Во-вторых, как ни парадоксально (об этом позже – прим. автора), русскоязычное население Молдовыпроголосовало за него почти в стопроцентном составе. Иными словами, начинал он свою работу на главном посту в государстве с очень больших надежд населения.

3. Зарплату платили калошами

Однако завышенные ожидания не оправдались. В принципе, и не завышенные – тоже. За четыре года Лучинский, проводя политику «лавирования» умудрился довести страну до цугундера, рассорившись и с соратниками, и с противниками, и, по всей видимости, с собственным народом. Более того, страна резко поменяла курс, отдалившись от СНГ.

Зарплата калошами, веерные отключения электроэнергии, программа «Пэмынт», о которой молдавские крестьяне до сих пор вспоминают с содроганием – вот основные вехи правления второго президента.

4. Привел к власти коммунистов

Естественно, росло людское негодование. И тогда «хитрый лис» Лучинский (в народе носящий прозвище «Шмейкерилович») допустил роковую ошибку, вдрызг разругавшись с тогдашним спикером Дмитрием Дьяковым, который начинал, как «правая рука» президента. Итог этой ссоры мы пожинаем до сих пор: именно тогда Молдова стала парламентской республикой, а в 2001 году к власти на 8 лет пришли коммунисты во главе в Владимиром Ворониным, которого затем избрали третьим президентом.

5. Ни в чем себе не отказывал

Несмотря на то, что на время правления Лучинского приходится абсолютный минимум ВВП на душу населения в Молдове (рекорд не побит до сих пор), самого экс-президента нельзя назвать бедным человеком. «Семье» принадлежал тогдашний канал «ОРТ» (позднее «Первый»). Кроме того, ходили разговоры, благодаря влиянию и старым связям в Москве, он только на посредничестве зарабатывал весьма неплохие деньги.

Проблемы у «семьи» начались совсем недавно: под следствием оба сына Петра Кирилловича, «Первый» канал в Молдове давно уже не его, «НТВ-Молдова» - тоже… На телефонные звонки он не отвечает даже в такой праздничный для него день…

БЫЛ СЛУЧАЙ

Иван СЕНЬКОВСКИЙ: «Дед боялся, что Лучинский из его пиджака украдет пенсию»

«Видел его недавно в диагностическом центре, где он, конечно, получил обслуживание вне очереди, много людей стояло в этот кабинет. И никто доброго слова в его сторону не сказал.

А дед, которого выгнали из кабинета для обслуживания экс-президента, пошутил, что оставил там пиджак, в котором пенсия, и очень переживает за ее сохранность, потому что там Лучинский…»

РОМАН ВЛАДИМИРОВ