Андрей Негруца: «Контроль, контроль и еще раз контроль!»

Социальная программа "Защита и забота" вступила в новую фазу и начала работать по всему муниципию.

Социальная программа «Защита и Забота» вступила в новую фазу и начала работу по всему муниципию Кишинэу, ведь одна проблема неизбежно тянет за собой другую. Мы рады, что с нашей помощью люди приходят к мысли о консолидации во имя решения общих проблем.

«Контроль, контроль и еще раз контроль!»

17 января состоялся международный молдавско-немецкий «круглый стол» на тему «Обсуждение причин и поиск путей решения насущных проблем муниципия Кишинэу», организованный общественной ассоциацией CETESTA в рамках социальной программы «Защита и Забота».

Со стороны Молдовы участвовали: автор программы «Защита и Забота» Андрей Негруца, претор сектора Ботаника Ион Диакону, политический аналитик и бывший муниципальный советник Виктор Гурэу, председатель ЖСК №185 Виктор Кожокару, гражданский активист Елена Раду, а также СМИ, юристы и адвокаты. Со стороны Германии приглашение приняли Курт Либенштайн, экс-бургомистр г. Баден-Баден, и Ханс-Юрген Фогт, экс-главный ревизор контрольно-налогового департамента земли Баден-Вюртемберг.

Какую бы проблему ни обсуждали участники «круглого стола», они неизменно приходили к выводу, что причина кроется в некомпетентности чиновников, а точнее – в самом принципе назначения политически удобных людей на ответственные должности.

В муниципии и стране есть люди на всех уровнях, готовые профессионально выполнять свои обязанности во благо столицы и страны, но у них нет доступа к управляющим постам.

- Заложенные законные принципы выборности и представительности в какой-то момент были придушены принципом политическим и геополитическим. Произошел сдвиг от качественного профессионального управления к политиканству, к давлению, к незаконности и нелегитимности местной публичной власти, – отметил политический аналитик Виктор Гурэу.

Вывод один: необходимо реформирование системы муниципального управления с целью повышения эффективности всех ее ветвей. Жесткий контроль и ориентирование на решение проблем граждан – вот, что нужно осуществлять.

Господин Фогт, знакомясь с ситуацией в Молдове, рассказал, что после объединения Германии ГДР столкнулась с теми же проблемами, что и Молдова сегодня: «был и отток людей из восточной части в западную, были и коррупция, и некомпетентность чиновников на разных уровнях. Тогда мы создали инфраструктуру, чтобы население могло туда вернуться, достойно жить и работать. Мы не увольняли прежних начальников, а проводили их переподготовку и затем контролировали. Очевидно, что в случае Молдовы, контроль, контроль и еще раз контроль особенно важен. Не надо препарировать прошлое, важно смотреть вперед и уверенно идти по пути развития, исходя из ваших национальных интересов».

К слову, о переподготовке кадров, о которой говорил господин Фогт, председатель ЖСК №185 Виктор Кожокару отметил, что за те 12 лет, что он является администратором дома, ни его, ни коллег, представляющих интересы других домов на Ботанике, ни разу не собрали, чтобы подучить.

- Выступил бы, к примеру, юрист по новому закону о кондоминиуме. Нам важно корректно разъяснить нюансы закона жильцам, ведь СМИ трактуют его по-разному. Я уже лично ходил и в претуру, и в примэрию за разъяснениями, но там или не знают, что ответить, или водят по кругу, или игнорируют. Все они должны быть подотчетны и информировать население. Контроль нужен, контроль народа, – убеждает председатель ЖСК.

А у нас в Молдове получается, что на сегодняшний день та же претура «не имеет права напрямую взаимодействовать с муниципальными предприятиями, поэтому вся эффективность и скорость реагирования держится только на межличностных отношениях». Об этом с сожалением заявил претор сектора Ботаника Ион Диакону. Претор добавил, что выход из этого положения он видит в децентрализации власти и наделении преторов более широкими полномочиями, и что только так можно будет призывать преторов к ответственности за происходящее в их секторах.

Виорел Сырги, адвокат: «Корнем наших городских проблем является коррупция. Проблема эта, к сожалению, длится очень долго. Коррупция в местных публичных органах очень сильно влияет на городские проблемы, потому что это именно тот уровень власти, который наиболее близко работает с горожанами, с людьми, это именно тот уровень власти, который выдает различные авторизации».

- Немецкие государственные служащие должны принести присягу перед вступлением в должность. Эта процедура призвана напомнить будущим чиновникам об ответственности и доверии, которое им оказывают люди. Я говорю о Германии, но те же принципы должны применяться везде, в том числе и в Молдове, – сказал господин Либенштайн.

- Мы начали обсуждение с проблем столицы и вопроса компетентности чиновников, а закончили политикой и геополитикой. Это в очередной раз показывает, насколько все в нашей стране переплетено и насколько сильно геополитическая разновекторность влияет на неспособность или нежелание властей решать те или иные проблемы. За месяц активной работы нам удалось выстроить конструктивные отношения с чиновниками, и они нас слышат. Мы понимаем, что у каждой проблемы есть конкретная причина и конкретное решение, и необходимые меры можно было бы принять намного быстрее и эффективнее, если бы муниципальные власти занимались не политикой, а проблемами людей и столицы, – заявил Андрей Негруца.

С целью поиска эффективных решений наболевших проблем столицы и страны участники поддержали идею проведения подобных «круглых столов» с привлечением местных и иностранных экспертов.

Что делать с незаконно припаркованными автомобилями

«Нет механизма» в законах, или «стою на асфальте я, в лыжи обутый…»

Что делать с незаконно припаркованными автомобилями и кто ответственен за их эвакуацию в случае, если, к примеру, они мешают спецтехнике очистить прилегающую территорию от снега? А ведь государство обязывает вовремя расчищать снег во избежание чрезвычайных ситуаций.

Множество жалоб на эту тему получил врио мэра мун. Кишинэу Руслан Кодряну и заявил следующее: «Примэрия Кишинэу не уполномочена эвакуировать автомобили, незаконно припаркованные на дороге. Более того, такими полномочиями не обладает даже столичная полиция». С примэрией все понятно, а вот полиция – неужели в их компетенцию не входит устранение проблемы незаконно припаркованных автомобилей путем их эвакуации или, как говорится в свежем постановлении Nr. 557 от 18.06.2018, путем «задержания и доставки транспортных средств на стоянку»?

Руслан Кодряну называет причину, по которой эвакуация невозможна: «механизм эвакуации еще не разработан». И тут возникает вопрос: как могло правительство принять постановление «о порядке задержания, транспортировки, хранения и возврата транспортных средств в процессе констатации правонарушений» с неразработанным механизмом эвакуации?

Всего три месяца назад этот самый неразработанный механизм почему-то работал. Только за две недели полицейские успели эвакуировать десятки автомобилей, припаркованных в неположенном месте. СМИ активно транслировали эту информацию, ведь это новые правила, которые действуют! И занимается процессом эвакуации, согласно постановлению, госпредприятие «Охранные службы МВД». Где же теперь их ответственность?

Так кто должен эвакуировать автомобиль в таком случае и что обязан делать Руслан Кодряну со своей стороны, констатируя проблему и получая жалобы от людей? Заявляя о неразработанном механизме, что бы под этим словом ни предполагалось, примар, как лицо заинтересованное в порядке в городе должен проявить общественно-политическую волю. Вспомним старое доброе утверждение: «критикуя – предлагай».

В соответствии со ст. 29 п. (l) Закона №436 «О местном публичном управлении» в основные полномочия примара входит «обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов путем организации дорожного движения, надлежащего содержания дорог, мостов и установки дорожных знаков на подведомственной территории». И также в соответствии с п., примар «представляет местное сообщество в отношениях с другими органами публичной власти». Следовательно, примару Кодряну осталось только воспользоваться своими полномочиями и, если необходимо, срочно выступить с инициативой о поправках в закон. Или отойти в сторону и не мешать. Третьего не дано...

Новый вид «спойлерства» – решать проблемы людей

Дорогие друзья!

С тех пор, как мне поступило предложение участвовать в парламентских выборах, мы запустили социальную программу «Защита и Забота», чтобы приносить пользу людям. Также параллельно я проводил анализ общественно-политической ситуации в стране и знакомился с людьми.

Чем ближе мы подходим к выборам, тем очевиднее становится, что деятельность будущего парламента превратится в жесткое противостояние политических сил, рейтинг которых сегодня основан лишь на информационном зомбировании граждан, направленном друг против друга.

Я глубоко благодарен инициативной группе и всем тем без малого шестистам жителям, кто поставил подписи в мою поддержку. При этом, взвесив всё, я понял, что мое участие в выборах и мандат депутата в таком парламенте может помешать нам сотрудничать со всеми политическими и властными структурами во благо граждан в будущем. Поэтому совместно с командой мы приняли решение не подавать документы на регистрацию в качестве кандидата, а сконцентрировать наше внимание на формах решения первоочередных задач и проблем граждан. Их количество растет с каждым днем, а возможностей их решать у людей всё меньше. И в этом виноваты все лица и партии, которые находились и находятся у власти.

В этой связи мы официально заявляем, что расширяем деятельность программы «Защита и Забота» на весь муниципий Кишинэу, так как столица – это лицо страны.

Как вы знаете, наша команда выбрала путь реальных дел и созидания, и убежден, что будущее именно за этим… Поэтому мы продолжаем и приглашаем к сотрудничеству всех тех, кто желает принять активное участие в решении наболевших и актуальных проблем столицы.

Как говорится, политика пусть остается политикой, а мы должны оставаться людьми.

С благодарностью к вам,

А. Негруца.