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Общество
Аннулированы ещё два рейса компании AirMoldova
28.01.2019

Технические неполадки срывают графики полётов.

AirMoldova была вынуждена отменить ещё два рейса, речь идёт о самолётах в Санкт-Петербург (9U181) и Стамбул (9U745), причины – технические неполадки, выявившиеся на самолётах авиакомпании сегодня утром.

Эту, вне всяких сомнений, нестандартную ситуацию в компании назвали «крайностью», заверив, что пассажиры, вынужденные ждать, будут обеспечены всем необходимым – питанием, гостиницами и содействием в переоформлении билетов.

Сегодня из-за проблем с техникой (взбунтовалась бортовая электорника) рейс на Турин вылетел с задержкой в пять часов, а самолёт на Москву взлетел спустя более чем четыре часа ожидания (на самолёте во время предполётной подготовки начали глохнуть двигатели). Рейс на Милан и вовсе был отменён.


 
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