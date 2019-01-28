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Игорь Додон почтил память жертв Холокоста
28.01.2019

Президент Молдовы подчеркнул недопустимость повторения такого ужаса. Игорь Додон принял участие в церемонии почтения памяти жертв Холокоста – в Молдове в годы Второй мировой войны от рук румынских и немецких преступников погибли 350 тысяч евреев и много молдаван.

Ровно 74 года назад советские войска освободили зловещий концентрационный лагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме, и позже ООН приняла решение признать 27 января днём памяти жертв Холокоста.

- Трагедия Холокоста стала символом трагедии и боли, невиданной жестокости и полного презрения к человеческой жизни, отметил глава государства. – Уважая память, мы должны смотреть в будущее. Преступления, подобные Холокосту, не должны больше повториться. Это наш общий долг и, без преувеличения, сама важная и актуальная задача мирового сообщества.

Мы обязаны устранять эти угрозы, совместно защищать мир и свободу людей, право государства и народов на выбор своего пути развития. В то же время я в качестве президента страны в скором времени выдвину ряд законодательных инициатив о полном запрете пропаганды фашизма в Республике Молдова и привлечении к ответственности тех лиц, которые продвигают такие идеи, - заявил Додон.


 
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