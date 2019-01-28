ТОП-10 вызовов для будущей власти

Будущей власти предстоит чрезвычайно сложная миссия, потому что наша страна сталкивается с рядом серьезных проблем. Мы составили условный рейтинг 10 наиболее важных проблем, которые предстоит решить будущему руководству страны.

1. Обеспечение финансово-бюджетной стабильности

Первой большой проблемой будущей власти станет обеспечение финансово-бюджетной стабильности. Отсутствие финансовой поддержки европейцев и продвижение нынешней властью ряда популистских мер с ярко выраженным предвыборным характером опустошило бюджет, проделав в нем огромную брешь, которая ляжет тяжелым бременем на государственный бюджет в последующие годы. Очевидно, что реальные пропорции этой дыры скрыты, но после выборов они проявятся в полной мере.

2. Обеспечение внутренней стабильности

Второй большой проблемой будущей власти будет обеспечение внутренней стабильности. Конечно, после выборов появятся предпосылки для дестабилизации ситуации, и многие политики будут заинтересованы в том, чтобы «ситуация вышла из-под контроля». Любая дестабилизация еще больше усугубит то катастрофическое положение, в котором находится Республика Молдова. Более того, масштабная дестабилизация может быть фатальной для государства Республика Молдова, особенно если учесть и существующий региональный контекст, в том числе дестабилизацию в соседних странах.

3. Прекращение массового оттока населения

Третьей большой проблемой будущей власти будет прекращение массового оттока населения и создание предпосылок для возвращения уже уехавших граждан. Молдова рискует через несколько десятилетий остаться без граждан, а это равносильно исчезновению государства. Поэтому решение этой проблемы должно стать абсолютным приоритетом для будущей власти.

4. Улучшение ситуации в селах

Четвертым большим вызовом для будущей власти будет улучшение ситуации в селах. Села вымирают, и вскоре могут исчезнуть вовсе, поэтому власти необходимо разработать специальные программы по возрождению села. В противном случае, Молдова, из аграрного государства может превратиться в большой пустырь в самом сердце Европы.

5. Вывод правовых структур из-под политического контроля

Пятой большой проблемой будущей власти будет вывод правовых структур из-под политического контроля и их возвращение к нормальному режиму работы на благо граждан. Возможно, и у будущей власти будет соблазн контролировать эти институты, но в этом случае государство Республика Молдова полностью лишится надежды на существование.

6. Реальная реформа экономики

Шестым большим вызовом для будущей власти будет реальная реформа экономики. Сейчас экономика в упадке и подпитывается, в основном, за счет налогов на импорт. Сейчас у нас потребительская экономика. Цифры, связанные с деятельностью налоговых органов, даже если растут, говорят об увеличении налогового бремени, а не об экономическом росте. Если ситуация не изменится, в один прекрасный день экономика просто рухнет.

7. Подлинная реформа системы социального обеспечения

Седьмой большой проблемой будет подлинная реформа системы социальной помощи. Нынешняя власть сделала кое-что для реформирования пенсионной системы (скорее всего, под давлением внешних партнеров), но эта область требует гораздо более энергичных реформ, которые касались бы всей системы социальной помощи. В противном случае она полностью обанкротится.

8. Консолидация общества

Восьмой большой проблемой для будущей власти будет консолидация общества. Сегодня общество Республики Молдова продолжает оставаться разобщенным, как и на протяжении всех почти трех десятилетий независимости. Такое общество не способно обеспечить развитие государства. Поэтому необходимо найти национальную идею, набор неоспоримых ценностей, вокруг которых оно бы объединилось.

9. Восстановление отношений с внешними партнерами

Девятым большим вызовом для будущей власти станет восстановление отношений с внешними партнерами Республики Молдова. Сегодня у нас плохие отношения, и с Россией, и с ЕС, а отношения с США довольно напряженные. Такого во внешней политике не было еще никогда, и если не будут предприняты меры по улучшению ситуации, Молдова может стать полностью изолированным государством.

10. Решение проблемы территориальной целостности страны

Десятой большой проблемой для будущей власти будет решение проблемы территориальной целостности страны. Приднестровская проблема существует уже почти 30 лет, и понятно, что это не может продолжаться вечно. Будущая власть должна, наконец, сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, иначе в определенный момент мы можем навсегда потерять Приднестровье.