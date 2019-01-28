Названы неожиданные средства для повышения потенции

Популярный овощ поможет мужскому здоровью. Огурцы, в особенности соленые и маринованные, помогут справиться с деликатной проблемой эректильной дисфункции.

К такому выводу пришли диетологи и эндокринологи, сообщает VistaNews. Зеленые овощи – это настоящая витаминная бомба, считают специалисты. Они не просто помогают избавиться от лишнего веса и привести в норму кровообращение, но и содержат множество веществ, полезных для мужского здоровья.

При этом консервация не влияет на целительные свойства огурцов – напротив, соленые огурцы сохраняют почти все свои витамины, а также обогащаются солями натрия, хлора и магния, которые благотворно влияют на потенцию.

А содержащаяся в огурцах клетчатка помогает заживлению микротрещин и улучшает циркуляцию крови в сосудах, что также способствует приливу крови в половой орган. Именно за это свойство огурец без ложной скромности называют "русским женьшенем".

Диетологи также назвали еще один зеленый плод, который будет очень полезен для мужчин: это бамия. Внешне этот овощ очень похож на огурец. Бамия усиливает потенцию, укрепляют иммунитет, улучшает зрение и даже помогает в лечении простуды.

Валентина Майорова