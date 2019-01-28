Молдову назвали одним из лидеров по росту торговли с Россией

Объём молдо-российской торговли за прошлый год рос рекордными темпами, подсчитали аналитики.

За 10 месяцев 2018 года товарооборот Молдовы с Россией вырос на 31%. По этому показателю наша страна заняла второе место, уступив только Польше.

Средний рост объёмов внешней торговли России за это же время увеличился только на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Молдова практически восстановила досанкционный уровень внешней торговли с Россией. По сравнению с 2013 годом товарооборот с Россией составил 91,8%. Аналогичный показатель для Бельгии равняется 99,6%. Другие страны стали торговать с Россией меньше. В Латвии этот показатель составил Латвии - 38,7%, на Украине - 39,5% и а Италии - 50,8%.