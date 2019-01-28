Муравский: Организаторы референдума нацелились на главный принцип демократизма – парламентаризм с последующей его ликвидацией

Стартовала избирательная кампания по выборам в парламент и консультативному референдуму. О том, как ведут себя власти, ЦИК и конкуренты на выборах, что должны знать избиратели, говорили в передаче «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале РТР-Молдова директор программ ассоциации «Promo-LEX» Павел Постикэ и экс- депутат, бывший вице-премьер-министр, эксперт Александр Муравский.

Павел Постикэ отметил, что выборы будут проходить по новой системе, суть которой еще не все избиратели поняли. «50 депутатов мы будем избирать по старой системе, по партийным спискам, - пояснил эксперт. – Остальные кандидаты получат мандаты депутатов в случае победы в первом туре в 51-м одномандатном округе, которые будут открыты как на территории страны, так и за ее пределами. Около 75 процентов одномандатников делегированы на выборы от партий.

Каждый избиратель получит по два бюллетеня для участия в выборах: один с кандидатами по общенациональному округу, второй – с кандидатами по своему одномандатному избирательному округу.

Он также получит два бюллетеня, в которых будут содержаться два вопроса консультативного референдума. Фактически 24 февраля помимо парламентских выборов будут проводиться два референдума.

Избиратель должен расписаться отдельно за получение каждого из этих четырех бюллетеней. Он вправе отказаться от получения любого из них: это его право, а не обязанность, согласно действующему законодательству. На каждом избирательном участке в списке избирателей есть специальная колонка, где делается отметка о получении голосующим количества бюллетеней, которая заверяется подписью члена избирательной комиссии. В кабине для голосования будет единый штамп с надписью «Votat», которым нужно будет проголосовать в бюллетенях по выборам и по вопросам референдума. Перед тем, как выйти из кабины, нужно сложить бюллетени, чтобы обеспечить секретность выборов. Бюллетени будут вбрасываться затем в единую урну. Возможно, их будет и две на участке, в зависимости от количества избирателей, проживающих в избирательном округе».

Постикэ считает, что неразберихи и проблем при подсчете голосов не будет, поскольку все бюллетени легко различаются по цвету и размеру: «Эта процедура голосования схожа с предыдущими местными выборами, когда в коммунах и селах, в том числе и столичных, получали по три-четыре бюллетеня».

Правящее большинство в парламенте осенью прошлого года изменило законодательство, разрешив проведение референдума в один день с парламентскими выборами. С какой целью это было сделано в последний момент?

«Я не эксперт в области избирательных технологий, поэтому буду высказывать мнение, как гражданин, внимательно следящий за этим процессом, - сказал Александр Муравский. – Я общаюсь со многими людьми и выявил много неясностей и вопросов относительно проведения одновременно парламентских выборов и референдумов. И это в столице – что говорить о сельской местности? Огромный промах Центризбиркома состоит в отсутствие небольших видеороликов на телеканалах с национальным покрытием, в которых популярно и четко было разъяснено гражданам, что и как надо делать до 24 февраля и в день выборов на избирательном участке.

Что касается референдума, в принципе, ответы на поставленные вопросы известны. При этом его инициаторы его проведения прикрываются выражением воли большинства граждан. Будем откровенны, в политических технологиях в странах, находящихся в трудной ситуации, большинство граждан формируется из тех, кто недоволен властью. Люди встречаются, ругают власть и говорят, что неплохо бы сократить или повыгонять «бездельников» из парламента. Наступает момент, когда та или иная партия ищет момент, чтобы заработать дополнительные очки и поднять свой рейтинг, используя привлекательные лозунги. Так произошло у нас, когда придумали референдум по воле народа.

Если люди, которые затеяли этот референдум, действительно хотят сократить количество депутатов со 101 до 61 и ввести систему их отзыва, то это прямое наступление на главный институт государства, на главный принцип демократизма – парламентаризм с последующей его ликвидацией. Надеюсь, что авторы этой инициативы осознают, к каким последствиям может привести реализация этих пунктов, и организовали референдум только для того, чтобы запутать избирателей и поднять свой рейтинг. В мутной воде, как известно, легче добиться желанных результатов. Необходимо осознаватьтакже, что независимо от результатов референдума - даже если сто процентов поддержат эти инициативы – это не будет отражаться на деятельности будущего парламента. А на следующий за ним может отразиться только в том случае, если будет запущена соответствующая процедура: инициированы изменения в Конституции, получены заключения Конституционного суда и Венецианской комиссии и т.д.. Так что, этот референдум имеет больше политическую подоплеку».

Могут ли повлиять на результаты выборов изменения в избирательном законодательстве, отменяющие день тишины и запрещающие вести агитацию в день выборов только на избирательных участках?

Постикэ считает, что преждевременно об этом судить.

«Должны пройти выборы, после которых мы сможем проанализировать влияние этих изменений на результаты голосования, - сказал эксперт. -Согласно данным наших мониторингов, которые мы проводили с выборов 2009 года, большие партии всегда вели предвыборную агитацию в день выборов, используя различные методы: к примеру, тот же подвоз избирателей к месту голосования. Малые партии всегда старались не нарушать избирательное законодательство или не имели возможности это делать. Мы всегда выступали за то, чтобы разрешить вести предвыборную агитацию в день выборов. Это должно повлиять качественно на прибавление количества избирателей на участках. В то же время есть и вопросы по этому поводу. К примеру, конкуренты должны сдавать накануне выборов в пятницу финансовые отчеты о своих расходах в предвыборной кампании. Как будут учитываться средства, затраченные на проведение агитации в субботу и в день выборов?Мы обращали внимание на подобные нестыковки, однако ни в парламенте, ни в ЦИКе, к сожалению, к нам не прислушались».

Муравский также считает преждевременным предсказывать влияние внесенных изменений в избирательное законодательство на итоги голосования. «Не думаю, что это окажет серьезное влияние на конечные результаты выборов, - сказал экс-депутат. – Мудрый избиратель примет подарки и деньги от всех конкурентов, а проголосует так, как считает нужным.

Конечно, основной информационный вал в день выборов обрушится на избирателей со стороны крупных партий. Это было и до начала предвыборной кампании, и в ее ходе ее проведения, это будет происходить и в день выборов».

Подготовил Николай МЕНЮК