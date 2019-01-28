Кишинев может лишиться одного из своих главных символов

О том, почему реку Бык, протекающую через молдавскую столицу может ожидать весьма печальная участь, а также о том, как жители Кишинева могут остаться в будущем без водных резервов, корреспонденту Sputnik рассказал эколог Илья Тромбицкий.

Детство любого ребенка, как правило, связано с водоемом. Будь-то озеро или пруд, будь-то река – большая или поменьше. И здесь все не зависит от того, где именно вырос ребенок. Жизнь показывает – где есть водоем, там всегда будут дети.

Кишинев не стал исключением в этом плане. Многие из сегодняшних взрослых, выросших недалеко от реки Бык, помнят, как они ловили в ней мальков, загорали на ее травянистом берегу или просто запускали кораблики.

Сегодня на берегу этой речушки вряд ли отдохнешь, как в городе, так и за его пределами. Десятилетия попустительского отношения к Быку сделали свое дело, сегодня русло некогда полноводной реки представляет жалкое зрелище, а экологи говорят о том, что вскоре этот символ Кишинева и вовсе может исчезнуть.

Так ли это, рассказал корреспонденту Sputnik эколог Илья Тромбицкий.

"Ситуация с малыми и средними реками в Молдове очень удручающая. Это связано с тем, что происходят явные деградационные процессы в самом бассейне этих рек. Это касается неправильного управления земельными и лесными ресурсами, практических мер для охраны рек не предпринимается", - заявил Тромбицкий.

По словам эколога, особенно по берегам реки Бык отсутствуют необходимые лесополосы, которые спасали бы эту водную артерию Молдовы от заиливания и обмеления. Более того, как уточнил эксперт, "контрольным выстрелом" для этой реки стало поведение кишиневцев, которые на протяжении двух десятков лет воспринимали ее русло, как сточную канаву, а не как часть экологической системы республики.

"Использование берегов Быка для возделывания сельхозкультур также сыграло свою убийственную для реки роль. Пятнадцатиметровые прибрежные участки реки нельзя использовать для аграрных целей, что не соблюдается. Плюс процесс глобального потепления, жаркие лета и сравнительно нехолодные зимы ускоряют заиливание и обмеление Быка", - сообщил собеседник.

По его словам, если не предпринять экстренные меры по спасению реки, по высаживанию деревьев по берегам Быка, в долгосрочной перспективе это может привести к окончательной деградации этой водной артерии Молдовы.

Как результат, Кишинев рискует лишиться одного из своих некогда главных символов.

Замучает ли кишиневцев жажда

Река Бык напрямую связана с Гидигичским водохранилищем, созданным как резервный источник воды для столицы. В условиях, когда летом на Днестре, откуда кишиневцы получают воду, допустимый уровень опускается до критической отметки, когда насосная станция не может осуществить водозабор, Гидигич все более представляется как огромный резервуар, призванный спасти жителей столицы от жажды.

Тромбицкий рассказал и о том, как сложится судьба одного из главных источников воды для Кишинева во время возможных экстренных ситуаций.

"Заиливание – общая проблема водохранилищ и в ближнем зарубежье. Но такое поведение в русле реки Бык ускоряет и деградацию Гидигичского водного бассейна. Естественно, что строительство этого водохранилища было рассчитано на определенное время - на пятьдесят лет. Но пока у властей нет денег не то, чтобы построить новое водохранилище, но и очистить существующее. Поэтому Гидигич продолжит деградировать и заиливаться, а выхода из ситуации пока на горизонте не видно", - резюмировал Тромбицкий.

Андрей Петрик