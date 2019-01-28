Самая красивая бабушка в мире проживает в Яловенах

Жительница Яловен Ираида Горя победила в международном конкурсе «Grandma World» в Болгарии, завоевав титул самой красивой бабушки мира.

Молодой бабушке всего 52 года, но она очень многое успела за свою жизнь – стала успешным экономистом, вырастила троих дочерей, построила приют для бездомных животных в с. Улму, и самое главное – она победила диагностированный врачами рак.

Эта потрясающая молдаванка давно мечтала участвовать в конкурсе «Grandma World», но дочери не торопились возвести маму в статус бабушки. Но как только одна из дочерей сама стала матерью, Ираида Горя поехала участвовать в международном конкурсе, ведь у нее давно были готовы все необходимые наряды – и молдавский национальный костюм, и вечерние платья, и даже костюм для восточного танца.

Единственное, что смущало – она не очень хорошо говорила на английском, но это не стало препятствием на пути к победе, Ираида прекрасно справилась со всеми заданиями и получила долгожданную корону победительницы и звание «Самой красивой бабушки мира».

У Ираиды удивительная судьба – она родилась в многодетной семье с семью дочерьми, отец их рано бросил, и всем девочкам пришлось пробивать свой трудный путь в жизнь, начиная с детства в интернате. Затем «Самая красивая бабушка мира» растила сама своих собственных трех дочерей, без мужа.

Последние 4 года Ираида усиленно занимается приютом для животных в с. Улму и ищет хозяев для бездомных животных. Благодаря ее стараниями, десятки кошек и собак нашли любящие семьи и обрели дом.

- Они не предают, даже если у тебя нечего нет. Им неважно, как ты одета, богато или бедно, обвешана ли золотом. Они не покинут, им нужна только любовь, - считает победительница конкурса Grandma World.

На данный момент у нее абсолютно простые мечты рядового гражданина страны – Ираида хочет продолжать помогать попавшим в беду животным, дождаться рождения еще пятерых внуков, и увидеть Молдову процветающей.

Она искренне уверенна, что каждая женщина должна выглядеть хорошо, невзирая на возраст, а все остальное лишь оправдания нежелания прилагать определенную долю сил для сохранения красоты и молодости.

- Неважно, сколько нам лет, 20 или 50. Надо помнить, что жизнь коротка, и мы должны ее любить. А также нужно любить себя, - уверена победительница конкурса Grandma World.

Вместе с тем отметим, что все подобные конкурсы бабушек относительны. Так, самой молодой бабушке в мире всего 23 года. Проживает она в Румынии. С таким возрастом она с легкостью участвовала бы при других обстоятельствах в конкурсах Мисс.

Редакция «Блокнота Молдовы» искренне поздравляет Ираиду Горя с заслуженной победой в международном конкурсе, желает ей процветания и успехов, и исполнения каждой мечты.