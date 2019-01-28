Кодекс поведения на выборах пока подписали Демпартия, Партия социалистов и избирательный блок ACUM.

Кодекс поведения при проведении и освещении избирательной кампании, который подготовила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), пока подписали Демпартия, Партия социалистов и избирательный блок ACUM.

Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на Центризбирком, «основная цель Кодекса – обеспечение проведения корректной избирательной кампании, основанной на принципах честной конкуренции, а также объективного информирования избирателей, и создания климата взаимоуважения и доверия в ходе кампании».

Каждый подписант обязуется «соблюдать права и свободы других участников выборов, наблюдателей и избирателей», а также «не препятствовать проведению кампаний конкурентов и работе СМИ», «не предлагать подарки избирателям и не вводить их в заблуждение».

Подписанты отказываются «от распространения фальшивой и клеветнической информации в адрес других участников» от «использования в кампании административных ресурсов», и «внушения гражданам идеи, что тайна голосования может быть нарушена, а итоги голосования - сфальсифицированы».

Со стороны СМИ документ подписали телеканалы TV8 и Jurnal TV.

Кодекс был открыт для подписания накануне в преддверии старта избирательной кампании.