28 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Кодекс поведения на выборах пока подписали Демпартия, Партия социалистов и избирательный блок ACUM.
28.01.2019

Кодекс поведения при проведении и освещении избирательной кампании, который подготовила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), пока подписали Демпартия, Партия социалистов и избирательный блок ACUM.

Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на Центризбирком, «основная цель Кодекса – обеспечение проведения корректной избирательной кампании, основанной на принципах честной конкуренции, а также объективного информирования избирателей, и создания климата взаимоуважения и доверия в ходе кампании».

Каждый подписант обязуется «соблюдать права и свободы других участников выборов, наблюдателей и избирателей», а также «не препятствовать проведению кампаний конкурентов и работе СМИ», «не предлагать подарки избирателям и не вводить их в заблуждение». 

Подписанты отказываются «от распространения фальшивой и клеветнической информации в адрес других участников» от «использования в кампании административных ресурсов», и «внушения гражданам идеи, что тайна голосования может быть нарушена, а итоги голосования - сфальсифицированы».

Со стороны СМИ документ подписали телеканалы TV8 и Jurnal TV.

Кодекс был открыт для подписания накануне в преддверии старта избирательной кампании.


 
Количество просмотров:
85
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.