Не меньше 25 миллионов и шикарные интерьеры: в каких домах живут Нагиев, Башаров и Гузеева

Многие ведущие популярных передач перебрались из квартир в центре столицы в Подмосковье. В элитных поселках надежная охрана, развитая инфраструктура, в соседях – «богатые и знаменитые», во дворе – свежий воздух и шикарная природа. Цены на такую недвижимость очень высокие. Мы узнали, где именно поселились известные телеведущие.

Дмитрий Нагиев, ведущий шоу «Голос»

Артист поселился в коттеджном поселке «Княжье Озеро», который расположен в Истринском районе Подмосковья. Со съемочной площадки телепроекта «Голос» Дмитрий Нагиев доезжает до дома (24 км от МКАД по Новорижскому шоссе) без пробок за час. Инфраструктура поселка позволяет его жителям решать большинство бытовых проблем, не выезжая в Москву. Здесь есть торговый центр, бассейн, ресторан, автомойка, детский сад, частная школа, детские площадки, озером и даже зоопарк. Рядом – церковь.

Дом по проекту "Шампань" в поселке "Лебяжье озеро". Такой же коттедж у Дмитрия Нагиева.

Все дома в «Княжьем озере» построены по определенным проектам. Дмитрий Нагиев купил дом по проекту «Шампань» площадью 265 кв.м. На первом этаже – гостиная, столовая совмещенная с кухней, гостевая спальня, санузел, застекленная терраса и холл с лестницей, ведущей на второй этаж. На втором этаже – большая спальня с санузлом, две комнаты, дополнительный санузел. На первом этаже также находятся два технических помещения – постирочная и топочная. В двухэтажном коттедже четыре спальни, три санузла, Спальни – 4, санузла – 3, этажа – 2.

Цена: коттеджи в поселке стоят от 24 до 27 млн. руб.

Лариса Гузеева, ведущая «Давай поженимся!»

Ведущая недавно отремонтировала свой дом на северо-западеМосквы в районе Куркино. Ремонт сделан в викторианском стиле. Со съемок в Останкино до дома Лариса Гузеевадоезжает за час.

Лариса Гузеева в доме в Куркино сделала ремонт в викторианском стиле. Фото: кадры из программы "Идеальный ремонт".

Этот просторный дом пятнадцать лет назад построил муж артистки Игорь Бухаров. Лариса Гузеева говорит, что ее любимое место в доме кухня. Готовит хозяйка на кухне площадью 55 кв. м. – эта комната совмещена с гостиной. Так как Лариса Гузеева любит готовить, собирать гостей за большим столом, поэтому специалистов программы «Идеальный ремонт» она пригласила, чтобы преобразить эту часть дома. Дизайнеры решили сделать ремонт в викторианском стиле. Выбрали обои со сложным орнаментным рисунком, созданные вручную по технологии фрески и дорогую мебель. К примеру, деревянная кухонная мебель со столешницей из испанского кварцевого камня. Часть гостиной переделали под библиотеку, где несколько полок отдали под кулинарные книги из коллекции телеведущей. Семьи готовит и во дворе дома – обустроено место для жарки шашлыка.

Цена: коттедж в районе Куркино площадью 150 кв.м стоит 25 млн.руб.

Марат Башаров, ведущий «Битвы экстрасенсов»

Артист недавно начал ремонт в своем загородном доме в Солнцево. Этот коттедж Марат Башаров приобрел еще четырнадцать лет назад, когда родилась его дочь Амели. Два с половиной года назад у Башарова родился сын Марсель, и во дворе дома тут же появилась детская площадка. Пока в доме идет ремонт Башаров с женой и сыном переехал в московскую квартиру. Марат Башаров умеет экономить, поэтому недавно ремонт в московской квартире он сделал силами мастеров программы «Идеальный ремонт». Дизайнеры выбрали белые тона для оформления жилища ведущего «Битвы экстрасенсов». Стены, мебель, элементы декора: все белое, но есть и паруярких пятен – пионов.

Марат Башаров с сыном.Фото: ЛИЧНАЯ СТРАНИЧКА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ В СОЦСЕТИ

Марат Башаров во дворе дома сделал детскую площадку. Цена: коттедж в Солнцево по соседству с Маратом Башаровым площадью 300 кв.м – 26 млн.руб. Роза Сябитова, соведущая «Давай поженимся!» Сваха отметила новоселье в селе Калитино (Ногинский район). Здесь на 30 сотках в 50 км от Москвы Роза Сябитова построила дом или, как она его называет «родовое гнездо». Стройку контролировала сама: первого прораба выгнала, нашла второго – честного и ответственного. Сябитовой построили коттедж двухэтажный площадью 165 кв.м. Сваха говорит, что расходы на строительство, отделку и обустройство составили около 13 млн.руб.

Роза Сябитова купила дом в 50 км от Москвы.Фото: МИХАИЛ ФРОЛОВ

Цена: коттедж площадью 170 кв.м в деревне Калитино – 6 млн. руб.

Дмитрий Дибров, ведущий «Кто хочет стать миллионером?»

Дом Дмитрия Диброва расположен в 19 км от Москвы по Рублево-Успенскому шоссе – в поселке «Успенские поляны» Одинцовского района. Площадь трехэтажного коттеджа 1100 кв.м. Перед входом стоит вывеска с названием коттеджа Villa Paulina – Дибров это сделал в честь жены Полины, которая родила ему трех сыновей. На вилле установлена система «Умный дом». На первом этаже – столовая и кухня, а также гостиная, где по вечерам собираются многочисленные гости-соседи Дмитрия Диброва. На втором этаже: детские спальни, а на третьем: спальня супругов, мастерская и рабочий кабинет телеведущего.

Вилла Дмитрия Диброва стоит около 100 млн. руб.Фото: МИХАИЛ ФРОЛОВ

Цена: дом в поселке площадью 1000 кв.м – 92 млн.руб.

Агния Дитковските, ведущая реалити-шоу «Союзники»

Актриса и телеведущая реалити-шоу «Союзники» (СТС) вместе с мамой, сыновьями и братом перебралась в новый дом в коттеджном поселке «Петрово-Дальнее», что в 15 км от МКАД. Коттедж площадью 300 кв.м стоит рядом с лесом, участок – 25 соток. Дом семья приобрела новый, с ремонтом – все интерьеры выдержаны в пастельных тонах.

Рядом с домом Агнии Дитковските и Татьяны Лютаевой лес. Фото: "Экспресс газета"

Ремонт у Башаровых. Фото: кадр из программы "Идеальный ремонт". Интерьер оформлен в пастельных тонах. Цена: дом в поселке площадью 244 кв.м – 32 млн.руб.

КСТАТИ

В нашем доме поселился узнаваемый сосед: где живут знаменитости в Москве

О том, что звезды прочно обосновались в шикарных загородных домах вдоль Рублево-Успенского шоссе, знают все. Там чистый воздух, сосны, возможность отдыхать от посторонних глаз на огромных участках и соседи как на подбор - только богатые и знаменитые. Но у большинства артистов есть квартиры и в Москве, так как столичные пробки не всегда позволяют быстро добраться до загородных особняков