Мама годовалой девочки из Молдовы, которую убила нянька в Израиле: «Она бросила малышку на матрас...

Обвиняемая, которой грозит 20 лет тюрьмы, призналась: «Я надеялась что родители увезут ребенка хоронить в Кишинев, и больше не приедут»...

Мы уже писали об этой жуткой истории, которая случилась в Израиле. Напомним, помощница воспитательницы детсада Инна Скибенко признана виновной в гибели годовалой Ясмин Винта, чьи родители являются гражданами Молдавии. И вот, наконец, состоялся суд.

Во время оглашения исправленного варианта обвинительного заключения, в котором детально описан процесс совершения преступления и гибели маленькой девочки, многие присутствовавшие в зале не могли сдержать слез.

Чтобы поддержать родителей Ясмин, в зал суда пришли десятки друзей и знакомых семьи Винта. Среди них немало женщин, хорошо знающих мать девочки Дорину.

Судья зачитал детальное описание того, как именно Инна Скибенко убила маленькую Ясмин: "Она схватила ребенка, трясла ее, бросила на матрас и накинула на голову одеяло, не давая свободно дышать и двигаться.

Обвиняемая легла рядом с малышкой и придавила ее собственным телом. Когда девочка зашевелилась, няня лишь сильнее придавила ее, не дав даже высунуть голову из-под одеяла. Все это время обвиняемая была занята своим мобильным телефоном".

Во время оглашения материалов следствия Инна Скибенко прятала глаза и ни разу не посмотрела в сторону родителей Ясмин.

"Лишь через 10 минут обвиняемая встала и подняла одеяло. Увидев, что голова ребенка опущена и он не реагирует, Скибенко вновь накинула на него одеяло. Через некоторое время девочку обнаружили без признаков жизни", - зачитал судья продолжение документа.

Дорина Винта, мать умершей девочки, после заседания заявила: "Я в гневе. Не хочу видеть эту женщину!" Родители также выразили надежду на то, что процесс вскоре закончится и обвиняемая получит не менее 20 лет заключения.

Адвокат семьи Винта Яаков Шкляр отметил, что "в данных обстоятельствах юридическая сделка отвечает интересам родителей Ясмин и позволяет избежать затягивания судебного процесса". "Она созналась в непредумышленном убийстве, наказание не ограничено рамками сделки".

Версия матери: "Это сделало чудовище"

25-летняя Дорина Винта, мать девочки, воспроизвела события 16 мая, когда произошла трагедия. По ее словам, сообщение о том, что Ясмин перестала дышать, она получила около 14 часов. Женщина бросилась в детсад и застала там бригаду скорой помощи и полицейских.

В садике, как рассказала Дорина, был большой переполох. Саму Дорину в помещение не пустили, она ждала во дворе. Потом вышли врачи, и она поняла, что случилось страшное. Врачи извинились: приложили все старания, но ничего сделать не смогли.

Дорина Винта пояснила, что не осознавала, что на самом деле происходит с ее дочерью. Она понимала, что дочь попала в беду, но не могла представить, что все закончится трагедией. Позже она узнала, что к приезду медиков ее дочь уже была мертва.

Дорина также рассказала, что в течение нескольких дней помощница воспитательницы постоянно звонила ей. По словам женщины, та делала вид, будто ничего не произошло, и даже сопереживала, а заодно выясняла, как скоро Винта и ее муж отправятся в Кишинев хоронить дочь.

Родители Ясмин – граждане Молдовы – намерены остаться в Израиле до окончания судебного процесса над няней, подозреваемой в убийстве ребенка.

ЛИДИЯ ТКАЧ