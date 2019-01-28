Осужденного за пропаганду терроризма кишиневца обвиняют в мошенничестве

Житель Кишинева, осужденный весной 2017 года за пропаганду терроризма, просит деньги на пересадку почки.

Информация об этом была опубликована в одной из социальных сетей женщиной, которая обвинила его в мошенничестве.

По ее словам подобное объявление публикуется Еудженом Караман уже далеко не в первый раз, однако текст просьбы никогда не меняется, что наводит на мысли о поиске личной выгоды. В тексте просьбы мужчина рассказывает, что у него обнаружился рак почки, а раз в несколько дней необходимо делать процедуру диализа, которая стоит 200 леев - но их у него нет, так как он получает пенсию в размере 165 леев.

Он также добавил, что для полноценной жизни ему необходима пересадка почки, которую согласилась пожертвовать ему его жена, однако для операции необходимы деньги, которые он надеется собрать с помощью других людей.

Могло бы показаться, что в этой просьбе о помощи нет ничего необычного - если не учитывать замечания девушки, что это объявление публикуется достаточно часто. Кроме того, в комментариях под публикацией появилась информация, что многие люди действительно жертвуют ему деньги, однако некоторым даже удается после этого пообщаться с просящим. Одна из жительниц Кишинева отметила, что однажды Караман на камеру подтвердил свои мошеннические действия. Однако самым интересным оказалось ее замечание о личности просящего.

Им оказался небезызвестный Еуджен Мокану, который позднее сменил свою фамилию на Караман, осужденный в апреле 2017 года за призыв к терроризму. На протяжении 2016 года Караман публиковал на своей странице в социальной сети Facebook сообщения, пропагандирующие террористические организации, призывающие вступать в них и финансировать их деятельность, а также призывающие граждан Молдовы к участию в военных действиях в Сирии и Ираке.

Обвиняемый также создал страницу в Facebook, назвав ее «Исламское государство Молдовы». В одном из постов в этой группе Караман призывал проживающих в Молдове мусульман любым способом поддерживать Исламское государство и во имя Аллаха бороться с «неверными». Впрочем, даже это не все, чем известен Еуджен Караман.

Ранее он объявлял себя лидером национального движения нацистов (о которых в Молдове ничего не известно), жертвой событий 7 апреля 2009 года и пострадавшим от торговцев органами. Караман замечали просящим помощи у политиков и бизнесменов. Он говорил, что стал инвалидом после того, как у него вырезали почку в больнице Тегерана.

В августе 2011 года Еуджен Караман с бывшей женой организовал пресс-конференцию, на которой заявил, что Дорин Киртоакэ, Влад Филат и Серафим Урекян были организаторами событий 7 апреля 2009 года и что политики ему заплатили за погром зданий правительства и парламента, предварительно подготовив его на базе в Вадул-луй-Водэ. Впрочем, никаких доказательств этого так и не было предъявлено.