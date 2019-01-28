Зинаида Гречаный: «Мы поставили перед собой цель добраться до сердца каждого гражданина и объяснить, почему социалисты лучше других»

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) за 3 дня с начала избирательной кампании провела более 350 встреч с избирателями по всей стране, передает ТРИБУНА.

На пресс-конференции лидер ПСРМ Зинаида Гречаный отметила, что в ходе встреч с гражданами представители партии обсуждают предвыборную платформу ПСРМ.

«За эти 3 дня мы провели 350 встреч с гражданами по всей стране. Мы поставили перед собой цель добраться до сердца каждого гражданина и объяснить, почему социалисты лучше других», – заявила она.

Идеологический секретарь партии Ион Чебан сказал, что социалисты готовы ответить за каждое предложение, включенное в программу. «У нас есть программа развития страны во всех сферах деятельности. Мы должны получить парламентское большинство», – сказал Ион Чебан.

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Бэтрынча отметил, что 11 кандидатов-социалистов в одномандатных округах столицы являются наиболее активными, а юрист Максим Лебединский отметил, что ПСРМ обжалует решение об открытии участков за рубежом, и не позволит, чтобы на представителей партии оказывалось давление.

Кристина Парфени