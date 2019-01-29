Банкноты номиналом 500 евро больше не выпускаются: Что делать молдавским гражданам, у кого они «завалялись»

Центральные банки 17 из 19 стран еврозоны прекратили выпускать банкноты номиналом 500 евро. Исключением стали центробанки Германии и Австрии, которые планируют сделать это только с 26 апреля.

Напомним, еще в 2016 году Совет Европейского Центробанка (ЕЦБ) сообщил, что к концу 2018 года будет прекращен выпуск новых банкнот номиналом в 500 евро. Их заменят видоизмененные банкноты номиналом 100 и 200 евро. Причина такого решения — необходимость борьбы с финансированием терроризма, контрабандой наркотиков и прочей преступной деятельностью.

Важно отметить, что банкноты в 500 евро при этом останутся в обращении на территории еврозоны. "Их можно будет использовать для расчетов и сбережений, и они всегда будут сохранять свою ценность", – отметила пресс-секретарь ЕЦБ Ева Тейлор.

Ранее Нацбанк Молдовы сообщил «Комсомолке», что банкнота в 500 евро будет и далее обмениваться в обменных кассах Молдовы, в том числе в коммерческих банках, а также будет использована для платежей в странах зоны евро.

- Она останется легальным платежным средством и после 2018 года, - сообщили в пресс-службе Нацбанка.