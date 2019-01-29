Новая ловушка от FlyOne: Как Молдавская авиакомпания обманывает доверчивых граждан

И нарушает закон, разглашая персональные данные пассажиров абсолютно незнакомым людям.

Мы уже писали о том, что на сайте авиакомпании FlyOne появилось уведомление о том, что отныне любая информация (кроме автоинформирования) предоставляется исключительно на платной основе.

Тариф за минуту общения с оператором стоит 60 леев в минуту.

Чтобы повысить количество звонков и, собственно, прибыль, авиакомпания придумала и внедрила новую схему. На электронную почту граждан FlyOne отправляет маршрутную квитанцию с номером электронного билета, которая подтверждает покупку билета. Естественно, человек, который никакого билета не покупал, начинает выяснять, как так вышло и первое, что в такой ситуации делает – за разъяснениями звонит в авиакомпанию. А звонки, как уже отмечалось выше, обойдутся в копеечку.

Подобное письмо пришло на электронный адрес жителя Кишинева.

«Вчера утром на электронную почту пришло письмо от авиакомпании FlyOne, в котором говорится, что я якобы купил авиабилет в Москву. Вылет у меня намечен на 28 января 2019 года. Никаких билетов я не заказывал, понимаю, что это очередной «развод». В случае, если бы я позвонил за разъяснениями в авиакомпанию мне пришлось бы за минуту разговора заплатить 60 леев», - написал Виталий в сообществе «Город без маршруток» в Facebook.

ЛИДИЯ ТКАЧ