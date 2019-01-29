Илан Шор: “Валерик, думаю ты справишься с должностью ответственного за уборку навоза»...

Мэр Оргеева назвал бывшего либерала, кандидата в депутаты от Оргеева пустым местом, Иудой и неадекватом.

«Начнём с самого простого. Тебе не нужна охрана, потому что ты, как неуловимый Джо, на фиг никому не нужен. Единственное,чего тебе стоит бояться - это угрызения совести. Но у тебя, Валерик, совести нет. Если бы она у тебя была, ты бы не стал лицемерно скорбить о бедности жителей Молдовы. Ведь, начиная с 2009 года, на протяжении многих лет, Валерик, твоя прошлая партия находилась у власти, а ты даже занимал пост министра.

Бедность граждан Молдовы, Валерик, результат действий твоих вчерашних соратников, и твоей персональной деятельности. Но ты конечно в этом не признаешься, ведь у тебя нет совести. Теперь о дебатах. Ну, сам рассуди - с кем мне дебатировать? С примаром Флорен, который ничего не сделал для родного села, но построил за государственный счёт дорогу к своему дому, а потом сбежал в парламент?

С перебежчиком, который предал собственную партию, которая вывела его в люди? О Гимпу можно сказать что угодно, но только не то, что он не был добр к тебе. Он точно не заслужил с твоей стороны такого скотства. Извини, Валерик, но с пустым местом, Иудой и неадекватом мне дискутировать не о чем. Тебе уже все сказали жители Оргеева, мне добавить нечего. Из жалости к тебе могу сделать предложение.

Я собираюсь открыть в колхозе «Comuna de vis” в Жора де Мижлок птицефабрику. Думаю, ты справишься с должностью ответственного за уборку навоза. Как бывшему экологу эта тема должна быть тебе близка.

Соглашайся, Валерик, а то передумаю и ты останешься без работы. Поскольку пустое место, Иуда и неадекаат в одном лице не нужен никому» - написал Илан Шор.