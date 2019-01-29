Признают ли в Молдове действительным брачный договор, заключенный в другой стране

Заключение брачного контракта даже у нас в стране стало весьма популярным явлением.

"Хочу жениться на итальянке. Регистрация брака пройдет в Италии. Невеста настаивает на брачном договоре. Будет ли он действителен в Молдове при возникновении спора? И законам какой страны будет подчиняться такой договор?"

Игорь, г. Сорока

Уважаемый Игорь!

Брачный договор представляет собой соглашение, добровольно заключаемое лицами, которые вступают в брак (или супругами), определяющее их имущественные права и обязанности в период проживания в браке и/или в случае его расторжения.

Согласно ч. (1) ст. 157 СК РМ личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории которого они совместно проживают. А при отсутствии совместного местажительства – законодательством государства, на территории которого они имели последнее место жительства.

С обоюдного согласия супругов их брачный договор и соглашение о выплате алиментов могут быть подчинены законодательству государства, в котором проживает один из супругов. При отсутствии такой договорённости брачный договор подчиняется вышеуказанным требованиям.

Ваш брачный договор может быть признан в Молдове, если соблюдены условия о минимальном брачном возрасте. Сегодня он составляет 18 лет. И ещё: вступающие в брак обязаны сообщить друг другу о состоянии своего здоровья? сообщает аиф...

Пример: