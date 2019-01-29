Цены на лекарства в РМ в два раза выше, чем на Украине и в РФ

Кто-то наживается самым циничным образом.

Владимир Односталко, представитель Партии социалистов, встревожен неоправданно высокими ценами на лекарства в Республике Молдова. По его словам, они в два раза выше, чем в Российской Федерации и на Украине. Чем это объясняется, сказать трудно, но догадаться – не очень. По словам Односталко, такая ситуация складывается из-за отсутствия честной конкуренции на рынке – власти создают оптимальные условия определённым экономическим агентам, которые беззастенчиво взвинчивают цены.

- Сделал закупку ряда препаратов в аптеке и потратил 350 леев. После покупки, при сравнении цен, выяснилось, что в других аптеках стоимость на такие препараты доходит до 420 леев. А в сравнении цен на препараты, продаваемые в Молдове, Украине и России, выяснилось, что у нас цены на все выше на 50%, а то и 100%. Кроме этого, у нас дорогие препараты ставятся в список компенсированных. А это значит, что кому-то выгодно. Куда смотрит Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, которое напрямую подчиняется правительству? Почему не выполняет свою работу? – вопрошает депутат, которого цитирует издание Actualitati.

Односталко намерен принять меры:

- Почему в других странах цены ниже? Мы лучше живем? Видимо потому что в других странах государство работает и думает о людях, а у нас что? Могут только наезжать на бизнес. Давайте договариваться с производителями, давайте работать, а не искать виноватых среди докторов и производителей. Вся проблема в местных руководителях. Мы знаем, как решить этот вопросы и мы его обязательно решим, - добавил социалист.

Ситуацию прокомментировал и медик Динарий Кожокару – мунсоветник от ПСРМ. По его словам, лечение из-за завышенных цен на лекарства стало менее эффективным – люди переплачивают большие деньги, но результата не получают:

- В Молдове был увеличен список социальных препаратов стоимостью от 80 леев до 160 леев. Анализируя список, мы увидели, что не увеличилось число препаратов по активному веществу, а увеличилось число одинаковых препаратов, но с разными названиями. К примеру, в место одного вида активированного угля, в списке активированный уголь под тремя разными названиями, как три разных препарата. Также, в социальном списке были обнаружены и компенсированные медикаменты. Смысл тогда в таких изменениях? Ради пиара? В итоге страдаем и мы — врачи и пациенты, - возмущён Кожокару.

Врач призвал государство срочно пересмотреть свою политику в отношении медицины:

- На ту зарплату, которую получают люди, невозможно пройти курс лечения, прокормить семью и оплатить счета. В итоге у людей появляются заболевания, которые трудно лечить. Изменения надо делать на законодательном уровне. Надо осуществлять изменения не для премьера, а для граждан. На сегодняшний день в Молдове фармацевтический рынок контролируется не государством, а боярами, которые наживаются на этом всем, - резюмировал мунсоветник, выступивший вместе с Односталко на пресс-конференции, посвящённой проблеме медицины и медикаментов.