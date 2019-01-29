Учительница из Унген – Павлу Филипу: Это я та «лгунья», у которой снизилась зарплата на 1200 леев

Разрекламированная реформа оказалась пшиком.

Новая система оплаты труда учителей, которой так гордится правительство Филипа, привела к противоречивым результатам – если по провластным телеканалам денно и нощно крутят ролики с «благодарными отзывами», то в действительности немало и тех, кто потерял от этой реформы и недоволен сложившимся положением вещей. Более того, когда Павлу Филипу как-то задали вопрос о людях, которые пожаловались, что из-за реформы их зарплаты снизились на 1200 леев, он заявил в ответ, что это «враки» и такого не бывает. Но это вовсе не так.

- Если господин Филип говорит такое, то я ему отвечу – я та учительница, которая потеряла, моя зарплата упала на 1200 леев, - заявила Мария Буруянэ, воспитательный директор лицея имени Георге Асаки в Унгенах. – Нынешнему правительству умные и грамотные люди не нужны. Они не доплачивают за стаж, за профессиональный уровень, за опыт».

Мария является учителем первой категории, и во всём Унгенском районе есть ещё лишь два специалиста подобного уровня. Для этого надо безупречно трудиться многие годы

- Надбавка стимулировала нас совершенствоваться, учить что-то новое. Теперь же я даже не хочу подтверждать с 1-го сентября свою категорию Зачем, если это лишено смысла. Кто планировал эту реформу, не всё продумал – как всегда у нас в стране, - жалуется Мария.