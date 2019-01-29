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Политика
Лидер ПДС Майя Санду утверждает, что не прибегала к помощи иностранных специалистов
29.01.2019

Лидер ПДС Майя Санду отказывается признавать, что получала политические консультации американского эксперта Ноэля Боксера, услуги которого оплатил осужденный Вячеслав Платон. Более того, она утверждает, что вообще не прибегала к помощи иностранных специалистов. И это несмотря на то, что результаты журналистских расследований портала zeppelin доказывают обратное. Санду заявила, что подала в суд на телеканалы Publika и Prime TV, которые опубликовали эти материалы.

"Мне не знаком ни один персонаж по имени Боксер. Ни я, ни мои коллеги, никогда не общались и не работали с ним. У меня не было международных консультантов в предвыборной кампании. У меня вообще не было международных консультантов. Мы подали иск в суд на Publik-у и Prime. Так что? ждите вызова", - сказала председатель ПДС Майя Санду.

В журналистском расследовании портала Zeppelin говорится, что политического консультанта Ноэля Боксера, который специализируется на предвыборных кампаниях, нанял Вячеслав Платон. Он проработал с июля по ноябрь 2016 года, когда шла подготовка к президентским выборам. За свои услуги Боксер получил 60 тысяч долларов. Однако ПДС эту сумму в декларации для ЦИКа не указала.

PR-кампания Санду проводилась при посредничестве лоббиста Дмитрия Зайкина, известного еще и как Дэвид Зайкин. Он тесно сотрудничал с влиятельными кругами и спеслужбами России. Одним из результатов взаимодействия Санду и Зайкина стало письмо в Международный валютный фонд, в котором лидер ПДС просит приостановить финансовую помощь для Молдовы.


 
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