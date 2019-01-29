Додон: в ближайшие десятилетия Молдова может потерять миллион человек

Президент республики рассказал, в какой рейтинг аутсайдеров угодила Молдова, и чем печально знаменита наша страна.

В Молдове стартовал Год семьи. В рамках официальной церемонии президент республики Игорь Додон заявил, что демографическая проблема – это проблема номер один для страны. Он подчеркнул, что если власти не предпримут меры, то перспективы у Молдовы катастрофические.

"Президентским указом 2019 год объявлен Годом семьи. Таким образом, для поощрения, защиты и поддержки целостности семей будет разработана комплексная национальная программа, направленная на укрепление здоровых семейных отношений", - сказал Додон.

Молдова вошла в топ аутсайдеров

Как считает глава республики, сейчас "в Молдове институт семьи подвержен разрушению".

"Депопуляция, массовая миграция, увеличение числа разводов и рост социальной нестабильности привели к глубоким изменениям в плане создания семьи, нанося вред генофонду страны, в том числе и нашему существованию", - сказал Додон.

По словам главы республики, демографическая ситуация в Молдове очень тревожная.

"Обращаю внимание на то, что мы находимся на верхних позициях в самом драматичном топе мира – топе стран, которые стремительно теряют свое население", - подчеркнул президент.

Как считает Додон, остальные проблемы, с которыми сталкивает республика, могут быть решены за несколько лет или десятилетий напряженной работы.

"Население страны уменьшилось на один миллион человек по сравнению с численностью населения МССР в конце 1980-х годов. И если принять во внимание текущие тенденции массовой миграции в целях учебы или работы, показатель демографических потерь составит почти два миллиона человек", - сказал глава республики.

По его мнению, по факту наблюдается безвозвратная потеря умов, рабочей силы и, в связи с этим, потенциала роста.

В Молдове больше людей умирает, чем рождается

Согласно статистике, сейчас в республике рождается почти в два раза меньше детей, чем в 1991 году. Прогнозы экспертов неутешительны, в будущем эти тенденции вызывают еще большее беспокойство. Если в 1991 году число новорожденных превысило число умерших более, чем на 26 тысяч человек, в наши дни естественный прирост населения отрицательный.

"Сейчас больше людей умирает, чем рождается. В последние годы Молдова стала второй страной в мире с самым низким уровнем рождаемости. В среднем на одну семью в стране приходится только один ребенок", - привел печальные факты президент.

Он обратил внимание на сокращение доли граждан в возрасте до 17 лет с 33 процентов от общей численности населения страны в 1990 году до 19 процентов сейчас.

"Это интенсивное сокращение, которое сохраняется из года в год, еще больше ухудшает демографическую ситуацию. Данный негативный процесс приводит к тому, что детские сады, школы и больницы закрываются. Есть села, в которых в течение одного года не родился ни один ребенок", - заявил Додон.

По его словам, многие дети в стране растут без родителей, без образовательной базы, опеки и без ценностей семейной жизни. По последним оценкам каждый пятый ребенок в республике имеет одного или обоих родителей, работающих за границей.

Катастрофические перспективы

Некоторые социологи считают, что к 2050 году население Молдовы сократится более чем на один миллион человек, а это значит, что страна потеряет почти треть своего населения.

"Если проанализировать свежие тенденции, то окажется, что демографическая потеря миллиона человек произойдет намного раньше – через 10-20 лет. Перспективы катастрофические", - уверен Додон.

Эти процессы, как отметил глава республики, ставят под угрозу не только сохранение генофонда страны, но и последующее экономическое развитие.

Что делать?

Президент Молдовы считает, что необходимо мобилизовать все свои силы, чтобы противостоять демографическим вызовам.

"Спасение народа Молдовы должно быть основной задачей нашего правительства. Но это также забота академических кругов и гражданского общества, которые постоянно должны напоминать правительству об опасности демографического распада страны", - отметил Додон.

Особое внимание со стороны администрации президента, как пояснил глава республики, будет уделено социальным мерам. Речь идет о разработке программы поддержки молодых семей в целях получения жилья; программе продвижения здорового образа жизни, в том числе путем строительства и реконструкции спортивных комплексов; возрождении выплаты материнского капитала. Также планируется уделить внимание семейным парам, проживающим в браке много лет, и многое другое.