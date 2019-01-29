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"Тайны кино": Леонид Гайдай и его любимые актеры
29.01.2019

У каждого режиссера есть свои любимые артисты. Для Эльдара Рязанова – это Олег Басилашвили, для Георгия Данелии – Евгений Леонов, а Никита Михалков не мыслил свои фильмы без Елены Соловей.

Леонид Гайдай обожал открывать таланты, но не всегда продолжал работать с ними. Роль в "Бриллиантовой руке" вознесла молодого Андрея Миронова на вершину славы. Однако в свой следующий фильм открытую им звезду Леонид Гайдай не взял. Вопреки всем прогнозам роль Остапа Бендера досталась Арчилу Гомиашвили, с которым Леонид Иович наотрез отказался работать сразу после съемок "12 стульев".

Как большая актриса Наталья Крачковская появилась в большом кино? На что обиделся Арчил Гомиашвили? И почему Андрей Миронов больше не снялся у режиссера, вознесшего его на вершину славы? Об этом – в программе "Тайны кино".

"Тайны кино": Леонид Гайдай и его любимые актеры


 
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