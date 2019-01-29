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Политика
Стурза: Национальную армию больше не игнорируют
29.01.2019

Министр обороны Еуджен Стурза утверждает, что Национальная армия Республики Молдова больше не является игнорированным учреждением, как это было до сих пор. По его словам, Национальная армия была возвращена в центр внимания общественности и государственных властей. Заявление было сделано в ходе передачи „Fabrika” на Publika TV, передает IPN.

„Несколько лет назад, я не думаю, что кто-то говорил о Национальной армии. Не говорили о проблемах, неудачах, успехах армии, ничего, как будто ее и не было. Проблематично требовать от Национальной армии результатов, забыв о ней на протяжении более 20 лет”, - заявил министр.

О Североатлантическом альянсе Еуджен Стурза отметил, что НАТО оказывает Молдове ту поддержку, которую страна может потребовать и принять. „НАТО никогда не приезжало в Республику Молдова и ничего не навязывало. Мы пошли и обратились за помощью”,- отметил министр, ссылаясь на эвакуацию пестицидов с помощью НАТО, оснащение нескольких больниц медицинским оборудованием и кибербезопасность.

Еуджен Стурза говорит, что в 2019 году продолжатся инвестиции в Национальную армию, молдавские контингенты продолжат участвовать в международных военных учениях. „У нас есть несколько запланированных учений в 2019 году. В то же время мы намерены расширить обучение, в котором будут участвовать наши военные - в военных колледжах и университетах по всему миру”, - заявил министр. Он добавил, что намерен расширить международное сотрудничество с партнерами посредством участия молдавских военнослужащих в миротворческих миссиях.


 
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