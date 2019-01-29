Руслан Кодряну предложил искать ямы с помощью специальной программы «Твоя яма – твой успех»

До конца зимы остался один месяц, а значит, все автомобилисты Кишинева вскоре почувствуют на себе многочисленные ямы, возникшие на дорогах в холодный период года.

В примэрии решили бороться с ямами с использование Интернета. Исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну предложил создать специальную программу для сбора фото и видеодокументов от жителей столицы.

По его задумке, люди сами начнут присылать информацию с указанием места наиболее глубоких ям на дорогах столицы, а дорожники будут их оперативно заделывать.

- Попросите жителей Кишинева помочь вам найти ямы. Чтобы вам сигнализировали с каждого квартала, с каждого участка дороги, где наблюдается аварийная ситуация, - предложил начальнику управления транспорта Кишинева Виталие Бутучелу проект программы «Твоя яма – твой успех» Руслан Кодряну.

Сам Бутучел в свою очередь решил действовать традиционными средствами, сообщает Sputnik-Молдова.

- Как только сойдет снег, проинспектируем вместе с дорожной полицией все улицы, и там, где потребуется, сделаем ремонт с применением техники "холодного" асфальтирования. Начиная с весны у нас будет достаточно насыщенная программа по реабилитации дорог, - сообщил чиновник.