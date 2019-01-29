29 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
После 18 лет, проведенных за границей, решил баллотироваться на должность депутата
29.01.2019

Учитывая, что парламентские выборы, назначенные на 24 февраля 2019 года, пройдут по новой смешанной избирательной системе, а в предвыборной гонке будут участвовать многочисленные известные и менее известные кандидаты, ТРИБУНА запускает серию материалов о независимых кандидатах, участвующих в избирательной гонке.

Сегодня мы представляем независимого кандидата по одномандатному округу № 50 по Западной Европе Леонарда Макаря. Он родился 13 сентября 1978 года в городе Теленешть. В одной из соцсетей Леонард Макарь отмечает, что он „патриот страны” и „доказал это не только словами в преддверии выборов, но и делами на протяжении 18 лет, с тех пор как эмигрировал и стал членом многочисленных организаций молдавской диаспоры в Европейском союзе».

«Я член диаспоры и хочу представлять диаспору в законодательном органе Республики Молдова, потому что считаю, что мы заслуживаем этого. Я хочу, чтобы все наши соотечественники в Европе узнали обо мне и чтобы я  представлял их интересы в парламенте Республики Молдова.  Я проживаю в городе Падуя с 2001 года; я лауреат права и работал в Италии, как и все вы; я вице-президент Ассоциации молдаван “Moldavi nel Veneto” , одной из самых активных ассоциаций молдаван в регионе Венето, которая занимает первое место в Италии по числу молдавских граждан; я спортсмен и участвовал в организации крупнейших спортивных мероприятий Италии (чемпионаты среди спортивных команд молдаван из разных городов Италии: теннис, вольная борьба, футбол, шахматы), которые проводятся каждые 6 месяцев; я православный христианин, я люблю свой народ, традиции и религию. Я уехал из Молдовы из-за необходимости найти работу и лучшие условия жизни, и считаю, что Молдова нуждается в изменении политического класса, а это мы можем сделать только вместе», – написал он.

По словам кандидата, диаспора заслуживает право быть услышанной.

Андриана Кептине


 
Количество просмотров:
136
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.