После 18 лет, проведенных за границей, решил баллотироваться на должность депутата

Учитывая, что парламентские выборы, назначенные на 24 февраля 2019 года, пройдут по новой смешанной избирательной системе, а в предвыборной гонке будут участвовать многочисленные известные и менее известные кандидаты, ТРИБУНА запускает серию материалов о независимых кандидатах, участвующих в избирательной гонке.

Сегодня мы представляем независимого кандидата по одномандатному округу № 50 по Западной Европе Леонарда Макаря. Он родился 13 сентября 1978 года в городе Теленешть. В одной из соцсетей Леонард Макарь отмечает, что он „патриот страны” и „доказал это не только словами в преддверии выборов, но и делами на протяжении 18 лет, с тех пор как эмигрировал и стал членом многочисленных организаций молдавской диаспоры в Европейском союзе».

«Я член диаспоры и хочу представлять диаспору в законодательном органе Республики Молдова, потому что считаю, что мы заслуживаем этого. Я хочу, чтобы все наши соотечественники в Европе узнали обо мне и чтобы я представлял их интересы в парламенте Республики Молдова. Я проживаю в городе Падуя с 2001 года; я лауреат права и работал в Италии, как и все вы; я вице-президент Ассоциации молдаван “Moldavi nel Veneto” , одной из самых активных ассоциаций молдаван в регионе Венето, которая занимает первое место в Италии по числу молдавских граждан; я спортсмен и участвовал в организации крупнейших спортивных мероприятий Италии (чемпионаты среди спортивных команд молдаван из разных городов Италии: теннис, вольная борьба, футбол, шахматы), которые проводятся каждые 6 месяцев; я православный христианин, я люблю свой народ, традиции и религию. Я уехал из Молдовы из-за необходимости найти работу и лучшие условия жизни, и считаю, что Молдова нуждается в изменении политического класса, а это мы можем сделать только вместе», – написал он.

По словам кандидата, диаспора заслуживает право быть услышанной.

Андриана Кептине