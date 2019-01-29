Чем живет, что любит и сколько зарабатывает среднестатистический молдаванин

Большинство опрошенных заявили, что без раздумий приняли бы выгодное предложение о трудоустройстве за рубежом. О печальных демографических тенденциях в Молдове известно давно: ежегодно республику покидает порядка 30 тысяч трудоспособных граждан, свидетельствуют социологи.

Оно и понятно: дела в общественной жизни и в экономике идут не так, как хотелось бы. Люди устают от безысходности на родине и покидают обжитые места в поисках счастья, которое видится им в дальних далях.

А кто же остался дома? Отечественные социологи смоделировали портрет среднестатистического жителя Молдовы. Вот, что у них получилось.

Те, кому за сорок

Молдова продолжает держать марку преимущественно аграрной республики. Так, по данным Национального бюро статистики, в сельской местности проживает 57 процентов населения, в то время, как доля горожан составляет 43 процента.

Между тем, в молдавском обществе преобладает женское начало. Так, в стране доля женщин немного выше, чем мужчин. Представительницы прекрасного пола в стране представлены 52 процентами населения. Однако численность молодежи из-за постоянного оттока ее за границу продолжает сокращаться, а 55 процентов населения – это люди в возрасте от 40 лет и старше.

Как прожить на 300 евро

Между тем, в ряде социологических опросов, граждане страны заявляют, что в подавляющем большинстве своем недовольны уровнем среднемесячного заработка.

Согласно опросам, проведенным консалтинговой компанией Magenta за минувший год, более половины опрошенных заявили, что их доход не превышает шести тысяч леев в месяц, то есть тех самых 300 евро, чего с трудом хватает даже на самое необходимое.

В то же время, самый низкий уровень заработка в республике приходится на граждан, задействованных в сельском хозяйстве и в отрасли культуры.

Заработок выше амбиций

Согласно данным, которые удалось проанализировать представителям консалтинговой компании, выяснилось, что для граждан нашей страны размер заработной платы выше по уровню важности, чем престижное рабочее место и построение карьеры. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что личная жизнь – на первом месте у жителей республики и в значительной степени превалирует над карьерными амбициями.

Однако трудолюбия жителям Молдовы, все же, не занимать. Значительная доля граждан, опрошенных социологами, заявили, что готовы работать сверхурочно, если им будут за это доплачивать. Лишь семь процентов наших сограждан заявили, что будут работать сверх положенного времени без дополнительной оплаты.

Но патриотизм в плане трудоустройства у многих молдаван уходит на второй план. Об этом можно судить по данным вышеупомянутого опроса – более 60 процентов заявили, что без раздумий приняли бы выгодное предложение о трудоустройстве за рубежом.

Здоровье нации

Внимательно за здоровьем следят в нашей стране преимущественно женщины в возрасте от 25 лет до 61 года. Половина опрошенных респондентов ответили, что оценивают состояние своего здоровья, как хорошее или очень хорошее. Треть заявила о том, что у них есть какое-либо хроническое заболевание. Однако нервы у представителей молдавской гражданской нации довольно крепкие. О расстройствах психики или психологических травмах заявили лишь три процента респондентов.

Большинство опрошенных женщин отметили, что они имеют полисы обязательного медицинского страхования – 69 процентов, а 87 процентов зарегистрированы у семейных врачей.

Доступный, но не востребованный интернет

Несмотря на доступность интернета и его распространенность в Молдове, к услугам глобальной паутины прибегает лишь порядка 55 процентов граждан, а 41 процент опрошенных заявили, что не пользуются интернетом. Как правило, доступа в интернет лишены жители сельской местности с заработком, не превышающим двух тысяч леев в месяц. Также непопулярна глобальная паутина среди тех, кому за 60.

Село — на "аппарате искусственного дыхания"

Особенно несладко сегодня в Молдове особенно людям в возрасте, живущим в молдавской провинции, которые и сегодня получают пенсии на пару сотен леев меньше, чем их городские сверстники. Об этом корреспонденту Sputnik заявил председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

По его словам, миграция людей из сел Молдовы бьет все мыслимые рекорды. Как утверждает социолог, на сегодняшний день уровень трудовой миграции в Молдове — самый высокий в регионе, даже по сравнению с соседними странами. Уже сегодня в государстве ощущается острая нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве, особенно в северных районах республики. В других отраслях экономики Молдовы хороших специалистов уже сейчас практически можно "пересчитывать по пальцам".

"Сегодня 600 тысяч квалифицированных работников из агропромышленного комплекса Молдовы трудятся не дома. Я не говорю уже о специалистах из промышленности, подавляющее большинство которых также возрождают экономику других стран, навсегда уехав из Молдовы. Сегодняшний уровень промышленного производства составляет лишь 15 процентов от той мощи, которой обладала Молдавская ССР", — подчеркнул Мокану.

Андрей Петрик