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Общество
Густой туман препятствует работе Кишиневского международного аэропорта
29.01.2019

Густой туман, накрывший столицу, вновь препятствует работе Кишиневского международного аэропорта.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте аэропорта, из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Кишинева или в аэропортах назначения восемь рейсов были отменены, а один задержан.

Известно, что два регулярных рейса в Бухарест, запланированные на 05.40 и 07.30, были отменены, а регулярный рейс на 09.30 отложен как минимум на полтора час. Также из-за тумана отменены и полеты в Женеву, Стамбул и Санкт-Петербург.

Руководитель центра метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка уточнил, что туман будет сохраняться весь день, особенно в столице, потому что Молдова находится под воздействием массы воздуха, генерируемой Черным морем.

- Туман не рассеется завтра, и он может сохранятся в некоторых районах даже до конца недели, - заявил Рошка.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидается потепление. Ночью температура будет колебаться около 0 градусов на севере, а днем будет до +10 градусов по Цельсию на юге.

Национальный инспекторат патрулирования также призывает водителей проявлять максимальную осторожность из-за густого тумана. Утром на национальных трассах видимость ограничена до 100 метров, а дорожное покрытие влажное.

- Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за тумана, национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям проявлять повышенную осторожность за рулем, использовать ближний свет и противотуманные фары, соблюдать дистанцию и избегать обгонов. В случае поломок предупреждающий знак следует устанавливать на большем расстоянии. Пешеходам настоятельно рекомендуется носить светлую одежду, чтобы их видели водители, и переходить улицу только на пешеходном переходе, - заявила пресс-секретарь ведомства Наталья Головко.

Также MOLDPRES передает, что количество патрульных на национальных трассах было увеличено.


 
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