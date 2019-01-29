Стала известна дата выступления молдаван на «Евровидении» в Тель-Авиве

Молдова выступит на «Евровидении-2019» во втором полуфинале песенного конкурса.

В Тель-Авиве стали известны результаты жеребьевки полуфинала Eurovision Song Contest 2019». Молдове предстоит выступить во втором полуфинале, который состоится 16 мая.

Кто будет представлять Молдову на конкурсе пока неизвестно. Финал национального отборочного тура пройдет 3 марта. На него уже заявились 26 исполнителей, представивших 28 концертных номеров.

Соперниками молдаван в полуфинале «Евровидения» станут представители Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.

Первый полуфинал конкурса пройдет двумя днями ранее 16 марта. На нем выступят музыканты из Словении, Республики Беларусь, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Украины и Греции, сообщает trm.md со ссылкой на eurovision.tv.

Ранее известный молдавский продюсер перечислил условия, необходимые для победы Молдовы на «Евровидении». По мнению Сергея Орлова, победа складывается из очень многих факторов.