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ВИДЕО - Music Clip
Наши земляки: Кто такой Урсу Адриан и его мелодия дня...
29.01.2019

Родился 31 августа 1983 года. Учился в музыкальном училище им. Штефана Няги, на кафедре теории музыки и в Академии музыки, театра и изобразительного искусства, на кафедре эстрадной музыки и джаза, по специальности эстрадный вокал.

Активно занимается творческой деятельностью, выступает с концертами по Молдове и за рубежом.

Получил III-ю премию на Фестивале-конкурсе «Maluri de Prut» (Берега Прута) (1999), в номинации «творчество» и III-ю премию на Фестивале-конкурсе «Maluri de Prut» (Берега Прута) (2000) за исполнительское мастерство. В 2000 году получил III-ю премию на Национальном фестивале эстрадной музыки «Мамая 2000» в Румынии. III-я премия на Международном фестивале «Море друзей», Ялта. 3-я премия на Международном фестивале «На хвылях свитязя», Украина. В 2002 г. − Лауреат фестиваля-конкурса «Славянский Базар»

В 2003 году выпустил свой первый альбом в стиле этно «La bine şi la greu…»  В 2003 ему вручают ежегодную премию «Хит года 2003».

В 2004 году стал ведущим шоу «От 5 до 10», которое сегодня называется сегодня – «Ринг стар».

В 2004 году, получает ежегодно присуждаемую премию «за мужской стиль звезды» журнала «Vip Fashion». Ежегодная премия «Хит года 2004».

В 2005 году выпускает альбом «Etno Boom – Cu drag de etno, cu drag de lume».

В 2007 году − выходит ещё один альбом эстрадной музыки – «Mă iubeşti?».

В 2010 году Адриан Урсу выпускает свой первый видеоклип на песню «Jumătate eu, jumătate tu» («Наполовину – я, наполовину – ты»).

На протяжении своей артистической деятельности работал в дуэте с Натальей Барбу, Натальей Гордиенко.


 
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