Кошки и собаки: кто умнее?

Людей условно можно поделить «кошатников» и «собачников». Эти два лагеря находятся в состоянии постоянной «холодной войны». Попробуем разрешить их спор, определив, кто все-таки лучший друг человека: кошка или собака…

Одним из главных аргументов «собачников» является давняя дружба пса и человека. Первые собаки были приручены более 30 тыс. лет назад, тогда как кошки стали спутницами людей всего 10 тыс. лет назад.

За долгие годы, проведенные рядом с человеком, собаки овладели множеством полезных профессий. Начинали они, конечно, как охотники. Первые, еще полудикие, псы помогали людям загонять дичь, и получали за это свою долю. Собаки-сторожа охраняли стоянки первобытных людей. Пастушьи собаки присматривали за стадом. Позднее человек научился использовать собак в качестве тягловой силы: появляются ездовые собаки, предки нынешних лаек.

Прогресс подарил собакам целый ряд новых профессий. В наши дни людям приходят на помощь собаки-полицейские, собаки-спасатели, собаки-поводыри. Во время Второй Мировой войны собаки искали бомбы, передавали послания, ценой своей жизни подрывали танки.

Ну а кошки… «Кошки – бесполезные животные!» - вот лозунг большинства «собачников». Но так ли это? Кошка была приручена в Египте – крупнейшем сельскохозяйственном центре древнего мира. Египет торговал зерном, в его амбарах хранились огромные запасы. Кроме того, в амбарах жили мыши и крысы, уничтожавшие это зерно.

Чтобы бороться с этой напастью, человек приручил кошку: маленького хищника, отлично приспособленного для охоты на грызунов. В наши дни кошки редко выполняют свои прямые обязанности. Все чаще люди заводят их в качестве компаньонов (тогда как понятие «собака-компаньон» появилось не так давно). «Нам не нужно особых причин, чтобы любить кошек!» - говорят «кошатники».

Для домашних животных очень важны способности к коммуникации. Потому человек (осознанно или нет) приручал прежде всего стайных или стадных животных, привыкших взаимодействовать со своими соплеменниками при помощи мимики или голоса. Исключением принято считать кошек. Мол, кошка – индивидуалист, она привязана к дому, а не к хозяину. Справедливо ли это утверждение?

Посмотрим на собаку: у нее существует множество способов сообщить человеку о том, что она чувствует. Простейшие знаки собачьей коммуникации знают даже дети: виляет хвостом – «ты мне нравишься», прижимает уши и рычит – «лучше не подходи!» Опытные собаководы прекрасно понимают собачий «язык».

Но владельцы кошек справедливо возразят, что у их питомцев также очень развиты коммуникативные навыки, и это несмотря на то, что произошли они от диких степных кошек, которые живут по одиночке и лишь несколько раз в год встречаются, чтобы обзавестись потомством.

Современные кошки отлично выражают свои чувства при помощи мимики, взгляда, движений. Они способны очень точно опознавать интонации человека, и, более того, могут их даже имитировать! И всему этому они, видимо, научились в процессе одомашнивания, не имея задатков стайного животного.

Существует, правда, еще одно объяснение чрезвычайно развитой системы коммуникаций домашней кошки. Когда животные лишаются хозяев и оказываются на улице, они довольно быстро дичают. Выжить в одиночку для них довольно сложно, и кошки сбиваются в стаи. В этих стаях существует строгая иерархия и распространение обязанностей. Некоторые исследователи считают подобные стаи признаком вторичного одичания, то есть возвращения в дикое состояние. Значит ли это, что и дикие предки кошек были коллективными животными?

Часто доводом в пользу собачьего интеллекта служит то, насколько хорошо они поддаются дрессировке. Помимо рабочих собак, которых также обучают выполнять определенные команды, существуют собаки-спортсмены. Международные ассоциации кинологического спорта проводят ежегодные соревнования, собачьи олимпиады, где четвероногие атлеты перетягивают канат, носят тяжести, бегают эстафету… Да и работяги тоже соревнуются между собой: существуют состязания собак-пастухов, заезды собачьих упряжек.

Собака – один из наиболее распространенных мохнатых цирковых артистов. Вспомним, хотя бы, чеховскую Каштанку и ее учителя, прототипом которого был знаменитый дрессировщик Владимир Дуров.

Кошки, безусловно, поддаются дрессировке хуже. Но причиной является не столько глупость, сколько отсутствие интереса к происходящему. Кошку нужно заинтересовать, мотивировать на выполнение какой-либо задачи. В ходе одного эксперимента было доказано, что кошки, перед которыми ставили поочередно простые и сложные задачи, быстрее решали сложные задачи, чем кошки, перед которыми ставили только сложные задания.

Если задание оказывается трудновыполнимым, кошка легко теряет к нему интерес. Поэтому опытные дрессировщики, придумывая для них трюки, пользуются природными способностями кошек. В таких случаях животные показывают удивительные результаты. Доказано, что кошки сохраняют информацию более длительное время, чем собаки. В течение другого эксперимента было обнаружено, что кошки обладают зрительной памятью, сравнимой со зрительной памятью обезьян.

Австрийский ученый Конрад Лоренц получил нобелевскую премию за исследования в области этологии (науки о поведении животных). Вопрос взаимоотношений человека с его ближайшими соседями - кошкой и собакой – Лоренц рассматривает в книге «Человек находит друга».

Главным проявлением интеллекта у своих подопечных ученый считал умение лгать. Он описывает несколько комических случаев, демонстрирующих удивительный интеллект собак. Герой одной из этих историй – старый бульдог Булли. С возрастом собака стала плохо видеть и, случалось, издали не узнавала своего хозяина. Пес с лаем несся к чужому, как ему казалось человеку, но по мере приближения он осознавал, что лает на «своего». Тогда он, как ни в чем ни бывало, пробегал мимо хозяина к забору, за которым жил другой пес, и делал вид, что облаивает именно его. Раскрыт этот «обман» был лишь когда за спиной хозяина оказался глухой забор. Пес пробежал мимо и после секундной заминки облаял совершенно пустой угол двора.

Лоренц считает, что кошка стала жертвой стереотипов. Ее часто называют коварной обманщицей. Но годы наблюдений не дали ученому ни одного примера того, чтобы кошки лгали или хитрили. Напротив, он считает кошку одними из самых честных домашних животных. «Однако я вовсе не считаю эту неспособность обманывать признаком превосходства кошки это умение, свойственное собакам, на мой взгляд, доказывает, что они в психическом отношении стоят гораздо выше», - пишет Лоренц.

Поговорку «живут как кошка с собакой» давно следовало бы заменить на «живут как кошатница с собачником». Психологи считают, что существует два «чистых» типа людей: те, кто заводит кошек, и те, у кого живут собаки. Владельца кошки мы представляем обычно в образе пожилой одинокой женщины, владелец собаки (особенно крупной) – молодой брутальный мужчина. Разумеется, это далеко не всегда так.

Тем не менее, существуют черты, присущие более владельцам кошек, и черты, свойственные собачникам. Может быть, хозяева подсознательно заимствуют их у своих питомцев, может быть, наоборот, заводят определенное животное, больше отвечающее свойствам их характера.

Хозяева кошек, обычно, более независимы. Как правило, они индивидуалисты, стоящие несколько особняком от окружающих. Они редко идут на открытый конфликт, столкнувшись с агрессией, они окажут пассивное сопротивление, выжидая момент для контратаки.

Владельцы псов больше зависят от мнения окружающих. Вообще люди и общение необходимы им как воздух. Они часто действуют прямолинейно, проблемы встречают «в лоб». При этом хозяева собак могут проявлять агрессию, если почувствуют, что их права ущемлены.

Спор между кошатниками и собачниками может продолжаться вечно. Но итог ему, как нам кажется, Конрад Лоренц подвел уже много лет назад. «Те, кто любит собак, нередко терпеть не могут кошек, а те, кто любит кошек - не выносят собак. И у тех, и у других это, на мой взгляд, свидетельствует об известной мелочности характера, - я считаю, что по-настоящему любит и понимает животных только тот человек, которому эти два наиболее близких нам животных внушают равную симпатию.

У того, кто любит природу истинной любовью, наибольший восторг и благоговение вызывает бесконечное разнообразие живых существ и бесчисленные способы, которыми природа создает совершенные гармонии».