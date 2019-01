Интервью Александр Тихай. Оставайтесь в Молдове. Прямо сегодня у нас открыто для вас 30 вакансий. И будет больше Интервью с руководителем проекта MTEAM. Разговор о перспективах работы в Молдове. Александр, давайте, сначала, о проекте, который вы представляете MTEAM нельзя рассматривать как отдельный проект. Мы часть группы международных компаний с представительством в разных европейских странах - Молдове, Германии, Украине, Болгариия, Швейцарии - и США. Это сам проект MTEAM, а есть еще проекты SOVAMAX Trading, Eminia Trading, Lanius Trading, Agava Trading, RA Trading которые занимаются торговлей, каждый в своей области. Если долгое время мы были просто взаимосвязанной группой компаний, то сейчас мы объединены в рамках единого холдинга – Grafit Holding. В рамках холдинга МТЕАМ предоставляет услуги другим проектам. Наша специализация - IT-услуги: создание программного обеспечения, суппорт системы, техническая поддержка, сбор и обработка данных, верификация, исправление первичной информации. По сути дела, мы организуем жизнь огромных массивов данных, которые нужны для деятельности холдинга, а это серьезные объемы продаж различных товаров на площадках Ebay и Amazon. У нас большой департамент разработки, который создал и поддерживает ERP-систему, объединяющую процессы проектов закупок, продаж, склад, бухгалтерию, логистику, информационный департамент, онлайн-продажи. Плюс наш отдел кадров МТЕАМ подбирает людей не только для нас, но и для других компаний холдинга. Вы давно уже на рынке? Как вам сказать... Только я сам работаю в сети компаний Grafit Holding уже 11 лет. Я пришел сразу после защиты диплома. Начал обычным программистом. Потом пошел по карьерной лестнице вверх – руководитель команды, руководитель отдела разработчиков, руководитель отдела IT, вице-президент проекта SOVAMAX. Моя текущая должность – руководитель проекта МТЕАМ. Хочу подчеркнуть, что большая часть команды, которая начала вместе со мной, продолжает работать на других высоких позициях в холдинге. Наш поиск новых сотрудников вызван не текучкой кадров, а стремительным ростом объема задач. Каков сейчас штат холдинга? Сейчас в холдинге работает более 300 человек. И нам не хватает. В самом МТЕАМ, это я как директор знаю точно, открыто 30 вакансий. По холдингу сразу не отвечу, но приблизительно еще около 100. Чем вы привлекательнее сценария уехать строить карьеру за границу? Те на кого вы ориентируетесь, как на сотрудников, очень подвижны и легко находят работу за пределами Молдовы. В том-то и дело, что работу за границей найти можно. Но давайте сопоставим все факторы, не только доходы, но и расходы, но и ту неуловимую ауру, которую несет родной дом, родные места. У тех, кто переехал за границу, часто качество жизни резко падает. Да, ”картинка” за границей на первый взгляд красивее. Иногда там больше платят в абсолютном выражении. Но посчитайте затраты, и 1500 евро где-нибудь во Франции или Германии становятся эквивалентны 300-400 евро в Кишиневе. А мы платим больше. Кроме того, за границей мы всю жизнь мигранты. А в Молдове - мы граждане, у многих есть имущество, свои или родительские дома и квартиры. Тут наша родина, тут у нас есть все права. Да и уровень рабочих задач поднимает планку интеллекта и квалификации. Вы ищите только профессионалов с большим опытом работы? Профессионал с опытом – всегда находка. Но мы ищем и молодых, амбициозных людей с горящими глазами которые хотят и могут обучаться, мечтают остаться у нас. У нас выстроена внутренняя система обучения, тренинги, как в компании, так и за рубежом. Так что вопрос мотивации и желания карьерного роста в компании не менее важен, чем профессионализм на старте. Но согласитесь, что заграница притягивает не только деньгами, но и условиями работы. Я был в офисе Google в Варшаве и понимаю, что в 20-25 лет меня бы с такой работы не вытянули. Хочешь – работай в опенспейсе, хочешь – в альтернативных переговорных. Вы просто не были у нас в офисе. Центр города, комфортная организация рабочих мест, оплачиваемые обеды, каждую неделю свежие фрукты в офис, кофе-машина с натуральным зерновым кофе, оборудованные комнаты отдыха, тимбилдинги как всей компанией так и каждым отделом, экскурсии, возможность участия в выставках в Европе, обмен опытом с европейскими компаниями. Жизнь наших проектов проще посмотреть на страницах Facebook здесь и здесь, или в Instagram. Как говорится, лучше один раз увидеть… Хорошо, это условия сегодня. А карьерный рост на завтра? Я всем своим сотрудникам говорю: оставайтесь в Молдове, тут есть достойные компании, с которыми можно расти. Сегодня мы часть IT-парка. Как только он появился в Молдове, мы среди первых подали заявку. Для нас это отличная стратегия развития компании и бизнеса, а значит и карьерные возможности для наших сотрудников. Я иногда шучу, что мы будем той компанией, которая предоставит шанс для развития тем, кто сегодня ещё посещает детский сад. Александр, из тех 30 вакансий, о которых вы говорили, назовите пять самых горячих, чтобы уже быть предельно конкретным 1. E-Commerce Customer Support 2. Product Information Management Consultant 3. Project Managers with German Language 4. Business Development Manager 5. Key Account Manager with English/German/French/Spanish/Italian Language Даю ссылку на остальные вакансии холдинга. Можно писать мне в Facebook Ну что ж, буду рад, если это интервью поможет вам найти сотрудников, а кому-то встать на первую ступеньку карьерного роста. ПАВЕЛ ЗИНГАН

