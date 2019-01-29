«Мы не хотим, чтобы с газетными киосками поступили, как с павильонами казино – одни закрыли, другие открыли»

В то время как врио генпримара столицы и чиновники примэрии после пикета, устроенного работниками «Moldpresa», стойко выдерживают паузу, пытаясь сохранить лицо, свое мнение по этой очень острой для города и горожан проблеме высказали муниципальные советники-социалисты.

Практически в один и тот же день в Кишиневе прошли две пресс-конференции. Одну провели члены федерации профсоюза коммуникаций «Moldpresa», вторую - представители фракции социалистов в муниципальном совете. Возмущение понятно: в прошлом году из центра города эвакуировали 24 киоска по продаже периодических изданий, остались всего шесть. Бездумной политикой столичная власть поставила под угрозу благополучие горожан, поскольку проблема ликвидации киосков в ближайшем будущем может сказаться и на работниках типографий, которым в связи с сокращением тиражей печатных изданий тоже грозит увольнение. А главное – потребители лишились законного права покупать прессу.

Такая же ситуация с продавцами цветов, которых примэрия - если не остановить действие решения врио генпримара по эвакуации киосков - может оставить без куска хлеба. «Мы не видим закрытия в столице питейных заведений, киосков, где торгуют спиртным и сигаретами, однако видим чрезмерное усердие примэрии в закрытии газетных и цветочных киосков», - заявил на пресс-конференции советник Александр Одинцов.

В сложившейся ситуации есть вина и муниципального совета Кишинева, в октябре 2017 года утвердившего регламент об уличной торговле без внесения в него поправок, предложенных еще на стадии обсуждения в комиссиях социалистами. Но почему социалисты во время заседания МСК эти поправки не отстояли?

Да просто фракция ПСРМ в голосовании не участвовала. На пресс-конференции Александр Одинцов оправдывался: «Как всегда, наши коллеги из других фракций смешали в повестке дня социальные проекты с проектами решений по земельным участкам. А мы не хотим участвовать в этом беспределе, и, к сожалению, регламент по уличной торговле был в этой части повестки…». А может, социалистов просто не очень интересовала торговля прессой – ведь свои газеты они раздают на улицах?

Вторым фактором, способствовавшим принятию злополучного регламента, Одинцов назвал недобросовестность администрации города при организации двух публичных слушаний по этому вопросу: «В обсуждении регламента не участвовали как раз те, кого этот документ касался. Видимо, в этом была заинтересованность администрации города. А мы не хотим, чтобы те люди, которые через заднее крыльцо попали к руководству примэрией, привели других экономических агентов, которые будут предоставлять такие же услуги. У нас есть обоснованные подозрения в том, что сейчас происходит дележ в угоду определенных экономических агентов. Пример - улица Куза Водэ: там уже несколько месяцев пытаются снести около десятка киосков по продаже цветов, люди обращаются к нам с жалобами. В то же время у нас в комиссии находится проект продления аренды стоящих рядом с ними еще десяти цветочных киосков. Как же так: одних мы убираем, дискриминируем в пользу других, а других фаворизируем? Это и есть коррупция в органах местной власти».

На пресс-конференции советники-социалисты рассказали о мерах, которые фракция предпримет на ближайшем заседании муниципального совета.

«В решении и.о. генпримара есть положение, которым разрешается продажа прохладительных напитков и мороженого исключительно в летнее время, - напомнили они. - Мы предложим в этой части документа разрешить экономическим агентам торговлю печатными изданиями и цветами на постоянной основе.

Для этого обяжем главное управление торговли, общественного питания и оказания услуг примэрии (оно участвовало в разработке регламента об уличной торговле) разработать отдельно концепцию торговли печатными изданиями и цветами, а для обсуждения проекта концепции организовать публичные слушания.

Главному управлению архитектуры примэрии предложим провести конкурс на лучший макет киосков по единому образцу – это важно для исторической части города.

И главное: чтобы избежать коррупционных схем, потребуем от управления торговли при разработке концепции – на основе данных, которые предоставят претуры секторов, – указать конкретные адреса размещения газетных и цветочных киосков. И определим главе управления Марчелу Замбицки срок разработки концепции – до 1 марта с.г..

На ближайшем заседании МСК этот проект решения мы внесем в повестку дня с требованием остановить эвакуацию газетных и цветочных киосков».

Поверим советникам-социалистам на слово. Остается надеяться, что на этот раз они ответственно подойдут к голосованию за свой проект.

Мария БУИНЧУК